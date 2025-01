Im Donaueschinger Autohaus Erndle ist immer was los. Der Kunde steht hier stets im Mittelpunkt und das eingespielte Team hat für alle Wünsche ein offenes Ohr.

Das Mitsubishi-Autohaus Erndle im Industriegebiet in der Robert-Bosch-Straße 1 entwickelt sich immer mehr zu einem repräsentativen Treffpunkt. Wenn man man die großzügigen Geschäftsräume mit der Ausstellungshalle betritt, steht man als Kunde sofort im Mittelpunkt.

Persönliche Kontakte sind für die beiden Geschäftsführer und Kfz-Elektromeister Jürgen Erndle (Verwaltung) sowie dem Werkstattchef Roland Erndle ein wichtiges Anliegen.

Lesen Sie auch

Sofort fühlt man sich bestens betreut und oft wird bei einem Kaffee mit den beiden Donaueschinger Kommunalpolitikern und Fußballfans über Gott und die Welt gesprochen.

Stimmiges Rundum-Paket

Das Autohaus Erndle eroberte sich mit der Weltmarke Mitsubishi in der gesamten Region eine große Reputation. Von einer immer freundlichen Verwaltung bis zu der kompetenten Meisterwerkstatt über den Verkauf, wo die Inhaber mit Frank Haller fachkundige Verstärkung finden, ist das Rundum-Paket einfach stimmig.

Auch die beiden Firmengründer Walter und Regina Erndle bringen noch ihre Erfahrung ein und sind so gut wie täglich im Geschäft anzutreffen.

Seit der Standort 1994 nach Donaueschingen verlegt wurde, ist man ständig auf Expansionskurs und baut über die Region hinaus auf viele zufriedene Stammkunden.

Erster Platz für den Colt

Mitsubishi kann mit einer breiten Palette von Modellen punkten und machte sich nicht nur im SUV-Bereich einen Namen. Gerade im sportlichen Kleinwagenbereich fuhr man mit dem Colt viele Lorbeeren ein – zuletzt bei den renommierten Carwow „Car of the Year Awards“ mit dem ersten Platz in der Kategorie Preis-Leistung.

Mit 96 von 100 möglichen Punkten konnte die Neuauflage der Kleinwagen-Ikone diese Klasse für sich entscheiden. Die Jury lobte bei der Bewertung nicht nur den attraktiven Preis. Auch sein Design und das moderne digitale Cockpit konnten das mit Fachleuten besetzte Gremium überzeugen.

Mit modernsten Motorisierungen, einer effizienten Hybridvariante bis hin zu einem leistungsstarken Turbo-Motor kann der Colt auf vielen Feldern punkten. Probefahrten sind im Autohaus Erndle immer möglich.

Neuer Plug-in-Hybrid

Mit großer Spannung wird bei Mitsubishi auch die Vorstellung des Outlander Plug-in-Hybrids im März dieses Jahres erwartet.

Allein das Design strahlt Abenteuerlust aus. Mit technisch höchsten Ansprüchen ausgestattet, fiebern dieser Neuvorstellung jetzt schon viele entgegen. In der vierten Generation des Marken-Flaggschiffs bietet die neue Plug-in-Hybrid-Technologie der nächsten Generation, verpackt in ein dynamisches Design, neue Perspektiven auf dem Automarkt an.

ASX immer up to date

Als zeitloser Renner eroberte sich auch der Mitsubishi ASX mit seinen klassischen SUV-Modellen in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit. Er überzeugt ab dem ersten Meter mit den Vorzügen eines dynamischen SUVs mit kompakten Abmessungen.

Bereits in der Basis-Ausstattung verfügt er über eine Vielzahl von Assistenz- und Sicherheitssystemen. So ist bei der Weltmarke Mitsubishi immer etwas in Bewegung und mit viel Fortschritt und Know-how präsentiert man sich bestens aufgestellt.

Mit Breite und großer Vielfalt sieht sich auch das Autohaus Erndle für die Zukunft bestens aufgestellt und hat für alle Kundenwünsche immer ein offenes Ohr. Als Green Mobility Center ist man auch in Fragen rund um die Elektromobilität ein kompetenter und hoch qualifizierter Partner.

Weitere Informationen unter 0771/ 158 348 oder online unter www.erndle.de.