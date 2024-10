Anzeige: Pavel Hörgeräte in Albstadt-Ebingen feiert Jubiläum

Seit zehn Jahren ist der Spezialist für Hörakustik in der Bahnhofstraße in Albstadt-Ebingen ansässig

Dank ihren konsequenten Bemühungen um Qualität und Kundenzufriedenheit ist Pavel Hörgeräte längst ein führender Anbieter von Hörakustik in der gesamten Region. Den guten Namen verdankt das Unternehmen mehreren Faktoren: maßgeschneiderten Lösungen, innovativer Technologie und nicht zuletzt dem exzellenten Service: Das Team ist stets die beste Lösung für den jeweiligen Kunden bemüht; eine Voraussetzung dafür ist die enge Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern.

„Unser Erfolg basiert auf dem Vertrauen und der Treue unserer Kunden sowie auf dem Engagement unseres Teams“, sagt Branimir Gerovac, Geschäftsführer von Pavel Hörgeräte. „Die meisten unserer Mitarbeiter sind von Anfang an dabei und sind das Herzstück des Unternehmens. Als Meisterbetrieb haben wir die meisten von ihnen selbst ausgebildet; viele sind inzwischen Hörakustikmeister und Hörtherapeuten. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass wir seit einem Jahrzehnt fortwährend Menschen dazu verhelfen können, dass sie besser hören. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt; wir nehmen uns Zeit für die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.

Lesen Sie auch

Pavel Hörgeräte ist seit 2011 in Balingen ansässig. Das Unternehmen betreibt mittlerweile vier Filialen in der Region, in denen es seiner Kundschaft eine umfassende Palette an Dienstleistungen anbietet, darunter Hörtests, individuelle Beratung, Anpassung von Hörgeräten, Hörtherapie und Gehörschutz. Besonders stolz ist es darauf, auch renommierte Industrieunternehmen zu seinen Kunden zu zählen, die ihre Mitarbeiter in allen Aspekten der Hörprävention von Pavel Hörgeräte betreuen lassen - ein erfahrenes Team von Hörakustikern arbeitet hart daran, dieses Kundenvertrauen immer wieder zu rechtfertigen.

Parallel zum lokalen Engagement setzt sich der Betrieb auch international für Menschen mit Hörproblemen oder -verlust ein. In Südostasien unterstützt er schwerhörige Kinder, indem er ihnen aufbereitete Hörgeräte zur Verfügung stellt. Im Frühjahr sind zwei Hörakustiker von Pavel für eine Woche nach Vietnam, um vor Ort Kinder mit Hörbehinderungen mit passenden Hörgeräten zu versorgen. In Ländern ohne funktionierendes Gesundheitssystem stellt ein derartiges Engagement oft die einzige Chance für diese Kinder dar, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Im Übrigen richtet Pavel Hörgeräte den Blick nach vorn und bleibt der Vision verpflichtet, das Hörerlebnis seiner Kunden kontinuierlich zu verbessern.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Albstädter Niederlassung bedankt sich das Unternehmen bei seinen Kunden mit attraktiven Jubiläumsangeboten, darunter innovativen Hörgeräte, die nahezu unsichtbar sind. Auf das gesamte Portfolio an Zubehör, Batterien und Gehör- und Schwimmschutz werden zehn Prozent Rabatt gewährt. Diese Angebote sind bis zum 30. November gültig.