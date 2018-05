Anzeige Paul Weber geht sehr stark auf Mitarbeiter ein

Mit einem kompletten Spektrum an Präzisionsdrehteilen beliefert das Unternehmen Kunden bundesweit und international. Das Unternehmen geht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter individuell ein, als Beispiel werden individuelle Arbeitszeitmodelle geschaffen.

Das Unternehmen wurde 1930 von Albert Weber in Gosheim gegründet. 1956 siedelte der Betrieb nach Herrenzimmern um. Bereits in den 90er-Jahren wurde ein QM-System aufgebaut und im Jahr 2000 zertifiziert. Im Jahr 2003/04 baute das Unternehmen ein Umweltmanagementsystem auf, dieses wurde im Jahr 2011 zertifiziert. 2014 folgte die Zertifizierung des Energiemanagementsystems. Seit gut zehn Jahren bildet der Betrieb Zerspanungsmechaniker im Bereich Metall aus. Es wurden bis jetzt alle Auszubildenden in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis übernommen. Aufgrund des stetigen Wachstums des Unternehmens wurde der Maschinenpark stetig erneuert und erweitert. Seit dem Jahr 2012 ist neben Pius Weber auch Sohn Patrick Weber als Mitgesellschafter und Geschäftsführer im Betrieb.