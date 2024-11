Mit dem neuen Rossmann-Markt und der neuen Filiale der Bäckerei Sehne auf dem Lindenhof hat die Laye GmbH mit Sitz in Sulz a. N.ckar ein weiteres wichtiges Stück Infrastruktur für die Menschen in Oberndorf geschaffen.

Laye GmbH 2003 gegründet

Die Laye GmbH wurde im Jahr 2003 von Diplom-Kaufmann Patrick Laye gegründet. Die Laye GmbH projektiert und erstellt deutschlandweit Einzelhandelsobjekte. Der Schwerpunkt liegt in Baden-Württemberg. Seit einigen Jahren hat sich das Spektrum der unternehmerischen Tätigkeit um die Projektierung und Erstellung von Wohnbauimmobilien erweitert.

Wohnen und Einzelhandel

Seit ihrer Gründung hat die Laye GmbH 93 Einzelhandels- und Wohnbauobjekte selbstständig projektiert und realisiert.

Einen wichtigen Teil zur Umsetzung dieser Bauvorhaben hat dazu die Firma Bantle Bau- und Projektleitung aus Freudenstadt mit ihrem Geschäftsführer Markus Bantle als Generalunternehmer und Bauleiter und seiner Mitarbeiterin Silke Neubert beigetragen.

Die Dienstleistung der Laye GmbH setzt dort an, wo Städte und Gemeinden in Übereinstimmung mit kommunalpolitischen und städtebaulichen Zielen Bauvorhaben realisieren möchten und wo die Betreiber der Einzelhandelsunternehmen das Verhältnis von Miete und Umsatzerwartung prüfen, um dem entsprechenden Wunsch nachzukommen und sich vor Ort anzusiedeln.

Die kompetente Zusammenführung der unterschiedlichen Vorstellungen und Interessen aller Beteiligten zu einem erfolgreichen und wirtschaftlich darstellbaren Ziel ist die Aufgabe der Laye GmbH. Diese Aufgabe meistert das Unternehmen seit Jahren erfolgreich. Auf der Internetseite www.laye.de sind Referenz-Projekte und Details zu diesem Erfolg zu finden.

Teamwork sehr wichtig

Die genannten Aufgaben der Laye GmbH sind nur im Team und mit ineinandergreifenden Abläufen möglich; das Eine bedingt das Andere; die Projektmanagerin greift die Bedürfnisse und den Bedarf der Städte und Gemeinden und der Betreiber auf, „bringt den Stein ins Rollen“, führt die betroffenen Partner zusammen und koordiniert sämtliche Abläufe.

Investition, Verträge und Entscheidungen liegen beim Geschäftsführer und seiner Prokuristin.

Gute Aufgabenteilung

Die Bau- und Projektleitung liegt in der Hand des Generalunternehmers; immer in Abstimmung mit der Architektin und der Geschäftsleitung. Die Verwaltung der eigenen Objekte zusammen mit der Buchhaltung und dem kompletten Backoffice obliegt der Verwalterin.

Miteinander zum Erfolg

Das Team steht stets in offenem Kontakt sowohl untereinander als auch mit sämtlichen beteiligten Personen. Dieses Miteinander macht einen großen Teil des Erfolgs aus und spiegelt sich in der Außenwirkung und den allseits positiven Rückmeldungen wider.

