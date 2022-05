Patisserie mit Tagescafé eröffnet in Villingen-Schwenningen

3 Innen herrschen warme Holztöne vor. Foto: Heinig

Am 20. Mai eröffnet im Komplex des Gartencenters Späth Auf Herdenen "Oni&Lu – so schmeckt Liebe", auf 500 Quadratmetern eine Patisserie mit Tagescafé, das Platz für jeweils 50 Gäste im Innen- und Außenbereich bietet.















Villingen-Schwenningen - "Eineinhalb Jahre hat es gedauert, bis wir ein ganz besonderes Café in unserer Gewerbeimmobilie realisieren konnten", sagt Tanja Isabel Späth.

Foodbloggerin und "The Taste"-Kandidatin

Betreiberin ist Luisa Zerbo, die mit ihrem Vater lange das Restaurant "Da Gino" in Schwenningen betrieb und ihre Leidenschaft, das Backen, hier nun für die Kreation von besondere Leckereien einsetzen möchte. Darauf deutet auch der Name des Cafés hin: "oni" heißt auf Hawaianisch "süß und lecker", "Lu" nennen sie ihre Familie und Freunde. Ein eigenes Café zu betreiben war für die Foodbloggerin und "The Taste"-Kandidatin schon lange ein Traum. Auch der wird nun wahr, denn ihre Suche nach geeigneten Räumen fiel der Grundstücksverwaltung Späth auf und es erfolgte eine Anfrage.

Gartenterrasse mit blühenden Umrandungen

Jetzt sind alle Beteiligten stolz auf das gemeinsam mit Unterstützung regionaler Handwerksbetriebe Erreichte: Von den mit viel Holz gemütlich eingerichteten Räumen gibt eine große Fensterfläche den Blick frei auf eine von Tanja Isabel Späth geplante Gartenterrasse mit Sitzbereichen, die durch blühende Umrandungen und einen Springbrunnen optisch voneinander getrennt werden. Drinnen wie draußen wird Luisa Zerbo mit ihrem Team ihre berühmten Maccerons, aber auch Vinnoserien (Blätterteiggebäck) und Kastenkuchen 2.0, dazu Quiches, Schinkencroissants und so manches mehr an Ort und Stelle backen und ihre Gäste damit verwöhnen.

Auch für Ernst Späth wird ein Traum wahr. Er werde das Café sicher häufig besuchen und mit den vielen Kunden aus seiner Zeit als Geschäftsführer im Garten-Center ein Schwätzchen halten, sagt er.

Info: Öffnungszeiten

Geöffnet ist "Oni&Lu" von dienstags bis samstags ab 7.30 Uhr, sonntags von 8.30 bis 13 Uhr.