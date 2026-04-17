Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Millionen Menschen werden live und vor dem Fernseher Anteil an dem sportlichen Spektakel nehmen sowie ihre Nationalmannschaft und/oder ihren Favoriten kräftig anfeuern. Gleichzeitig beginnt mit den sommerlichen Temperaturen auch die Grill-Saison. Dazu gehören Fußball-Abende auf dem heimischen Sofa, Grillfeste mit Freunden und public viewing. Was darf da nicht fehlen? leckeres Essen und erfrischendes Bier.
Jeder hat beim Bier seine Vorlieben. Soll es lieber ein etwas milderes Helles sein? Ein erfrischendes Hefeweizen? Ein vollmundiges Bockbier? Egal, wie die Antwort ausfällt - im Frühjahr und Sommer greifen Bierliebhaber sehr gerne mal zum erfrischenden Naturradler. Nichts stillt an warmen Som-mertagen den Durst so gut wie die ausgewogene Mischung von Bier und Zitrone. Dabei ist es völlig egal, ob man gerade selbst auf dem Sportplatz stand oder gespannt vor dem Fernseher auf das Ergebnis der nächsten zwei Halbzeiten wartet.