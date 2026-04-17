Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Millionen Menschen werden live und vor dem Fernseher Anteil an dem sportlichen Spektakel nehmen sowie ihre Nationalmannschaft und/oder ihren Favoriten kräftig anfeuern. Gleichzeitig beginnt mit den sommerlichen Temperaturen auch die Grill-Saison. Dazu gehören Fußball-Abende auf dem heimischen Sofa, Grillfeste mit Freunden und public viewing. Was darf da nicht fehlen? leckeres Essen und erfrischendes Bier.

Jeder hat beim Bier seine Vorlieben. Soll es lieber ein etwas milderes Helles sein? Ein erfrischendes Hefeweizen? Ein vollmundiges Bockbier? Egal, wie die Antwort ausfällt - im Frühjahr und Sommer greifen Bierliebhaber sehr gerne mal zum erfrischenden Naturradler. Nichts stillt an warmen Som-mertagen den Durst so gut wie die ausgewogene Mischung von Bier und Zitrone. Dabei ist es völlig egal, ob man gerade selbst auf dem Sportplatz stand oder gespannt vor dem Fernseher auf das Ergebnis der nächsten zwei Halbzeiten wartet.

Frisch und fruchtig - das Naturradler der Hochdorfer Kronenbrauerei passt einfach zu einem warmen Frühjahr und Sommer. 60 Prozent des Geschmacks macht Zitruslimonade mit echtem Zitronensaft aus. Unverwechselbar wird das Geschmackserlebnis aber durch die anderen 40 Prozent: Hier kommt das regionale Bier der Kronenbrauerei voll zur Geltung. Die Verwendung von Hopfen aus dem eigenen Garten, von regionalem Braugetreide und Wasser aus dem Schwarzwald schmeckt man einfach in jeder Flasche.

Voller Geschmack, kein Alkohol: Biergenuss geht auch alkoholfrei

Nicht jeder möchte (immer) zum Alkohol greifen. Keine Sorge: Das weiß auch das Team der Hochdorfer Kronenbrauerei. Auf den vollen Genuss muss man dennoch nicht verzichten. Das Hochdorfer Naturradler ist auch als alkoholfreie Erfrischung erhältlich - ebenso wie andere Bierspezialitäten aus der regionalen Brauerei. Noch recht neu am Markt ist beispielsweise das beliebte Helle in der alkoholfreien Variante.

Tipps für vollen Genuss

Das Naturradler schmeckt als Solo-Durstlöscher ebenso gut wie als Begleitung zu verschiedenen Speisen. Aufgrund seiner Zitrusnote und seines dezenten Biergeschmacks passt es wunderbar zu leichten, fruchtigen Snacks und Speisen, weiß Bier-Sommelier Dr. Moritz Krahl. Es eignet sich aber auch gut als Begleiter für Desserts. Die perfekte Abrundung zu einem Obstsalat, einem Frühlingssalat und beispielsweise Hähnchenspießen vom Grill.

Das beste Helle in Deutschland kommt aus Hochdorf

Soll es doch lieber ein ganzjähriger Klassiker als WM-Begleiter sein? Dann ist das Helle von Hoch-dorfer die richtige Wahl. Jüngst erhielt die Kronenbrauerei für diese Brauspezialität eine hochkarätige Auszeichnung, die Geschmack und Qualität des Hellen honoriert. Eine Experten-Jury der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat das Helle der Hochdorfer Kronenbrauerei im Rahmen ihrer Internationalen Qualitätsprüfung für Bier und Biermischgetränke 2025 als „Bestes Vollbier hell" erkoren.

Das Helle wird aus 100 Prozent regionalem, QZBW-zertifiziertem Braugetreide und mit Hochdorfer Aromahopfen gebraut - Zutaten, die es so nicht zu kaufen gibt. ,,Wichtig ist für uns die klassische kalte Gärführung und die perfekte Lagerdauer des Bieres, damit es seinen Geschmack voll ausbilden kann", erklärt Dr. Moritz Krahl. ,,Unsere eigene Reinzuchthefe ist ein weiterer wichtiger Bestandteil dieses Bieres, dazu kommt Leidenschaft fürs Bierbrauen.

Ein kleiner Extra-Tipp vom Fachmann: Das Helle eignet sich besonders gut für Biergartenküche und bodenständige, regionale Gerichte, da es die Speisen begleitet, ohne sie zu dominieren. Beispielsweise ein Vesperteller, Schweinebraten, gegrilltes Fleisch oder Gemüse, milder Käse oder auch ein Apfelstrudel.

übrigens: Wer auf Alkohol verzichten möchte, kann sich trotzdem an dem Geschmack des preisgekrönten Hellen erfreuen. Das Kronenbräu Helles gibt es nämlich auch alkoholfrei.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel