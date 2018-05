Anzeige Partyrock und Blasmusik

Rund 7 0 Musikerinnen und Musiker haben dafür wieder einiges auf die Beine gestellt, um dem Frühlingsfest auch nach so vielen Jahren eine Extranote zu verleihen.

Zum Auftakt des Bockbierfestes am Donnerstag erwarten die Musiker einen regen Zulauf durch Vereine und Gruppen, die wie in den Jahren zuvor das Altheimer Festgelände als Ziel ihrer Vatertags Wanderung ansteuern. Den bewährten Fassanstich um 11 Uhr begleiten die "Woizahuper" mit böhmisch – mährischer Musik. Die jungen Burschen aus dem Raum Leutkirch sind mit 21 Jahren im Schnitt, eine junge Truppe, die sich vor sieben Jahren aus einer Jugendkapelle heraus, gefunden hat. Abends können die Besucher das Tanzbein zur Partymusik der "Achtäler" schwingen.

Am Freitagabend wird die Band "Iron Cobra" das Zelt so richtig einheizen. Danach wird die bekannte Rockband "The Woodpeckers" das Zelt zum Beben bringen.