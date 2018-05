Anzeige Partyhits sorgen für Stimmung

Hüpfburg und Photobox sind ein Renner für Kids

Sehen lassen kann sich ebenso das zweitägige Rahmenprogramm des Backhausfestes. Am Samstagabend steigt eine Marktplatzparty für Jung und Alt mit Stargast Vannika aus Ebershardt, DJ Tash, der auf dem Festgelände die aktuellen Partyhits auflegen und für gute Stimmung sorgen wird.

Am Sonntag wird das Backhausfest ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Ebhauser Kirche fortgesetzt, an dem auch der Kindergarten Sonnenstrahl mitwirkt, bevor das Duo "Quetsch & Glampf" zum Frühschoppenkonzert aufspielt. Am Nachmittag sorgt der Musikverein Ebhausen für die musikalische Unterhaltung der Besucher und die Rohrdorfer TSV-Tanzgruppe "Flying Teens" wird eine Kostprobe ihres Programms geben. Bei einer Verlosung können daneben eine Ballonfahrt sowie drei Rundflüge mit dem Motorsegler gewonnen werden.

Schon ab Mittwochabend werden in den beiden Backhäusern die Öfen angeheizt. Für das fleißige Backhausteam unter der Regie von Christel Schmid, Mandy Junghanns, Sandra Noack und Christa Weiß ist das Backhausfest ein echter Großeinsatz. Ab Donnerstag werden die Holzofenbrote an den Backhäusern verkauft und ab Freitagnachmittag gibt es dann den ofenfrischen Zwiebelkuchen, der in den vergangenen Jahren immer reißenden Absatz fand.