Anzeige Party und Live-Musik in sieben Locations

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomen sowie in der Buchhandlung Buchlese in Sulz, im Edeka Neukauf in Sulz und bei der Volksbank Sulz. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Kneipen erwerben – sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind. Es gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein.

Eröffnet wird die Musiknacht um 20 Uhr beim "Lamm" auf dem Marktplatz mit der Gruppe Summit Set. Da geht es dann gleich los mit Partymusik.

Um 21 Uhr startet in den anderen Wirtschaften das Programm der großen Live-Party in der Stadt und dauert bis in die frühen Morgenstunden an. Vom Café bis zum Restaurant kann man Live-Musik genießen. Die Wirte konnten sich heraussuchen, welche Stilrichtung sie haben wollten. Das wird dann auch von Kneipe zu Kneipe unterschiedlich sein. Ob Rock und Pop, Charts, Partyrock/Wiesengaudi oder Salsa: Bei der ersten Sulzer Musiknacht kommt jeder auf seine Kosten.