Anzeige Partner für Herausforderungen in der Umformtechnik: Paul Hafner

Paul Hafner ist kompetenter Partner für alle Herausforderungen in der Umformtechnik. Das Unternehmen investiert konsequent in innovative Anlagen, um den Kunden stets das Beste bieten zu können, gleichermaßen investiert Hafner aber auch in die Kompetenz der Mitarbeiter. Auf diese Weise kann höchste Qualität produziert werden. Mit mehr als 230 Mitarbeitern ist das Unternehmen seit mehr als 70 Jahren erfolgreich am Markt. Als Experten im Werkzeugbau, in der Stanztechnologie und in der Umformtechnik bietet Paul Hafner maßgeschneiderte Produktlösungen für die spezifischen Anforderungen der Kunden. Mit Blick in die Zukunft wird kontinuierlich investiert. Und so soll der zweite Bauabschnitt zur Firmenerweiterung Mitte des Jahres fertiggestellt werden.