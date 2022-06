Richtig schick ist es geworden, das neue Mitarbeiter-Parkhaus der Medizintechnikfirma Bentley, das Platz für 370 Fahrzeuge bietet. Fünf davon mit E-Ladeläusle. Am Dienstag wurde das nach rekordverdächtigen sieben Monaten Bauzeit eingeweiht.















"Professionell", das war ein häufig gehörtes Lob bei der Einweihung, und es bezog sich auf die auf Parkhäuser spezialisierte Familienfirma Goldbeck, die aktuell europaweit jährlich bis zu 100 Parkhäuser erstellt. Dank Standard-Bauteilen immer in sehr kurzer Zeit. Und auch sehr nutzerfreundlich. Keine Stützsäulen zwischen den Parkplätzen, hell und licht die fünf Parketagen, architektonisch gelungen das verglaste Treppenhaus.

Lob für Professionalität

Bentley-Geschäftsführer Sebastian Büchert strahlte denn auch sichtlich zufrieden über das gelungene Bauprojekt. Eigentlich ist das Parkhaus ein Nebenprodukt der aktuellen Wachstumspläne der Firma. Die innovativen Bentley-Gefäßimplantate sind weltweit zunehmend gefragt. Der Geschäftserfolg liegt dieses Jahr schon zehn Prozent über den Erwartungen und 30 Prozent über den Zahlen des Vorjahrs. Statt der aktuell 250 Mitarbeitenden will das Unternehmen in vier Jahren 500 beschäftigen. Die Expansion braucht zusätzliche Produktions-, Lager- und Verwaltungsräume. Dafür wird neben dem Bestandsgebäude ein 22 Meter hoher Neubau erstellt. Allerdings konnten auf dem Gelände bislang Bentley-Mitarbeiter parken. Das neue Parkhaus schafft dafür nun wieder Kapazitäten. Dass 370 Parkplätze neu gebaut wurden und noch Platz für Erweiterungen ist, zeigt, dass die Firma an ihre Expansionspläne glaubt.

Solche Firmen sind wichtig für die Stadt und ihre Einwohner, und Philipp Hahn als Bürgermeister war bei der Einweihung anzumerken, wie sehr auch er die Medizintechnikfirmen in der Stadt schätzt.

