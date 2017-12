Anzeige Ein Highlight unter dem Hallendach

Wenn die Geschenke ausgepackt und der weihnachtliche Gänsebraten verdaut ist, freuen sich die Fußballfans über die willkommene Abwechslung, die das Hallen-Event zwischen den Jahren bietet. Packende Duelle an der Bande, Tore satt und viel Lokalkolorit vor einer großen Zuschauerkulisse – im Vorjahr stömten 4400 Zuschauer an den vier Turniertagen in die Halle – kennzeichnen den Indoor-Cup, bei dem in diesem Jahr 38 Mannschaften um Tore, Punkte und die begehrten Wanderpokale und Siegprämien kämpfen.

Mit von der Partie sind bei diesem Traditionsturnier neben Gastgeber TSG Balingen, der mit seinem Oberliga- und Landesligateam sowie der U19 gleich drei Mannschaften stellt, auch die beiden Oberliga-Konkurrenten der Eyachstädter: Titelverteidiger FC 08 Villingen und Vorjahresfinalist Göppinger SV, sowie die Verbandsligisten FC 07 Albstadt und TSG Tübingen, die Landesligisten FC Holzhausen und TSV Ofterdingen sowie zahlreiche Bezirks- und Kreisligisten aus der Region.

In Sachen Modus setzen die Balinger Macher um Turnierorganisator Martin Kath auf Bewährtes. Die Kreis und Bezirksligisten buhlen beim so genannten "Kleinen Turnier" vom Mittwoch- bis Freitagabend nicht nur um den Turniergewinn – die Prämien für den Sieger wurde in diesem Jahr verdoppelt – verdoppelt; sondern auch um die acht Qualifikationsplätze für das Hauptturnier, das am Samstag, 30. Dezember, über die Bühne geht.