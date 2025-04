Anzeige: Ostermarkt läutet den Frühling endgültig ein

Kontrollen in Oberreichenbach Polizei führt auf B296 Geschwindigkeitskontrollen durch

Am Dienstagvormittag wurde in Oberreichenbach auf der Bundesstraße 296 in Fahrtrichtung Calmbach Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Mit 43 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit ist ein Fahrzeugführer besonders aufgefallen.