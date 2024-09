Anzeige: Ortenauer Weinfest

Die Weinstadt Offenburg lädt bereits zum 65. Mal alle Freunde von edlen Tropfen zum Genießen und Verweilen ein. Die namhaften Weinerzeuger der Ortenau präsentieren eine Weinkarte, auf der Jahr für Jahr Weine und Sekte aller Sorten, Lagen und Prädikate stehen. Nirgendwo anders gibt es eine schönere Gelegenheit, die ausgezeichneten Ortenauer Weine zu genießen.

An 26 Weinständen können alle Gäste die Erzeugnisse der Weinbaubetriebe verkosten. Auch in diesem Jahr wird der Lindenplatz mit seiner stilvollen Atmosphäre wieder in das Festgeschehen eingebunden und bietet in stilvoller Atmosphäre Weingenuss und ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Neben der Bühne am Lindenplatz versprechen auch die Badenova-Bühne am Marktplatz sowie diejenigen am Neptunbrunnen und am Rathausbrunnen beste Unterhaltung. Denn an allen vier Festtagen wird den Gästen ein vielfältiges Musikprogramm geboten: Ob rockig oder volkstümlich – auf vier Bühnen spielen insgesamt 24 Kapellen und Bands. Das ausführliche Programm ist unter www.offenburg.de abrufbar.

Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit der Eröffnung des Weinfests durch Oberbürgermeister Marco Steffens, der die neue Ortenauer Weinprinzessin vorstellen wird.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem großen Festumzug anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Oberrhein Messe. Im Anschluss erwartet die Besucher ein buntes Programm: Von 13 bis 18 Uhr bieten verschiedene Künstler und Akrobaten unterhaltsame Darbietungen an unterschiedlichen Schauplätzen.

Sehr praktisch: Am Freitag und Samstag bieten SWEG und Südwestbus wieder zusätzliche Bustransfers aus den Umlandgemeinden zum Ortenauer Weinfest an. Alle Fahrpläne finden sich unter www.offenburg.de.