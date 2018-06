Anzeige Optimaler Schutz von Fuß + Knie – nicht nur für Fußballer

Aber nochmal zurück zu den individuellen Schuheinlagen: die sind heute wirklich weit mehr als die Wachstums-Korrektur bei Platt- oder Spreizfüssen. „Sie machen eigentlich aus jedem Schuh eine Maßanfertigung“, sagt Dr. Sonja Schaible, als examinierte Ärztin Geschäftsführerin des Sanitätshaus Schaible. Das sorgt nicht nur für perfekten Sitz der Füße im Schuh – und gegebenenfalls die begleitende Korrektur von Knochenfehlstellungen; es verbessert auch extrem nachhaltig die Stabilität des Fußes / der Füße in Extrem-Situationen und bei außergewöhnlichen Belastungen.

Weshalb heute nicht nur Fußballer, sondern „auch Wanderer, Ski-Fahrer, Golfer, Tennis-Spieler“ und so weiter sich ihre Schuheinlagen aus modernsten Materialien fertigen und anpassen lassen. Und zwar nicht nur Profis: „Das ist längst für jeden interessant – und bezahlbar -, der seinen Sport halbwegs ernst nimmt.“ Damit der Zugewinn an eigener gesundheitlicher Fitness nicht automatisch ein wachsendes Verletzungsrisiko bedeutet. Im Gegenteil: „Punktuelle Belastungen der Füße und Beine werden besser verteilt; man ist so weniger schnell erschöpft und daher leistungsfähiger.“

Wenn es dann aber doch mal eine Verletzung (am Bein, Fuß, Knie) gibt – leider ja trotz aller Prophylaxe nicht so selten beim deutschen Lieblingssport Fußball –, helfen spezielle Bandagen, den beeinträchtigten Bereich gezielt zu schützen, so dass man aber trotzdem seinen Sport ausführen kann. „Das braucht dann aber immer eine spezielle Diagnose vom Arzt beziehungsweise Orthopäden“, nach dessen Vorgaben dann die individuelle Bandage angepasst wird. Auch hier kommen heute durchgängig nur Hightech-Materialien zum Einsatz. Weshalb man da auch keinerlei Kompromisse machen sollte. „Was nützt es, ein paar Euro mit einer billigen Bandage zum Beispiel vom Discounter zu sparen, wenn mein Nicht-Standard-Knie dadurch nur noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird!?“