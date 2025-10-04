Anzeige: Optik Essel in Sulz lädt zu den Jubiläumswochen ein

Am 30. September war es genau 30 Jahre her, dass Optik Essel in Sulz am Neckar als Zwei-Personen-Betrieb gegründet wurde. Ein Grund, das Jahr 2025 besonders zu feiern.

Die Optik und Akustik Essel GbR, wie der Familienbetrieb heute heißt, hat sich in Sulz am Neckar längst als eine feste Institution für Augenoptik, Hörakustik, Uhren, Schmuck und Trauringe etabliert. Im Laufe der Jahre wurde die Betriebsfläche nach und nach vergrößert. Heute erstreckt sie sich im Gebäude Untere Hauptstraße 18 über mehrere Etagen und enthält – neben dem Bereich für die Brillenberatung und für Sonnenbrillen im Erdgeschoss – auch einen zweiten Messraum, eine Werkstatt, ein Trauringstudio und Büroräume im ersten Stock.

Ereignisreiche Geschichte Den 30. Jahrestag der Unternehmensgründung nimmt Familie Essel nun zum Anlass, um auf eine ereignisreiche Geschichte zurückzublicken und all ihren treuen Kundinnen und Kunden sowie dem engagierten Team zu danken.

Die Geburtstagsaktionen

Auf die Besucher von Optik Essel wartet ab Samstag, 4. Oktober, unter anderem ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine bis zu einem Wert von 500 Euro. Preisvorteile bis zu 25 Prozent verspricht das Essel-Team bei ausgewählten Uhren und Schmuck. Sonnenbrillen und Brilleneinfassungen gibts ab Lager. Für lächelnde Gesichter wird während der Jubiläumswochen auch eine Candybar mit allerlei Süßigkeiten sorgen.

Auch bei Uhren und Schmuck wird man bei Essel fündig. Auf dem Foto: Claudia Essel. Foto: Eric Zerm

Sortiment und die Dienstleistungen sind stetig gewachsen

Optik Uhren Schmuck und Akustik Essel steht für Qualität, Fachkompetenz und exzellenten Service zu bezahlbaren Preisen. Von der ersten Brille bis zum hochmodernen Hörgerät, von der klassischen Armbanduhr bis zum edlen Trauring – das Sortiment und auch die Dienstleistungen sind stetig gewachsen, um den Bedürfnissen der Kundschaft gerecht zu werden. Der Bereich Hörakustik kam im Jahr 2007 dazu. Damit bietet Optik und Akustik Essel nicht nur Brillen und Kontaktlinsen, sondern auch Hörversorgungen in jeder Preiskategorie.

Individuelle und professionelle Beratung

Das Essel-Team setzt auf eine individuelle und professionelle Beratung, die es den Kunden ermöglicht, die besten Produkte für ihre Bedürfnisse zu finden. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit Leidenschaft und Fachwissen bei der Arbeit und bilden sich kontinuierlich weiter, um Ihnen modernste Technik und Trends anzubieten.“ Eine große Brillen-Innovation stellte Optik Essel zum Beispiel im vergangenen Sommer vor: die smarte Ray Ban Meta, eine Brille mit Kameras, Audio-Funktion und Smartphone-Schnittstelle. Die nächste Generation dieser Brille hilft sogar dabei, Umgebungsklänge unterschiedlich zu filtern.

Dank an die Kundinnen und Kunden

„Ein herzliches Dankeschön gilt unseren treuen Kundinnen und Kunden, die uns über die Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben“, so Familie Essel. „Ebenso möchten wir unserem Team danken, das mit viel Engagement und Kompetenz täglich daran arbeitet, unseren hohen Qualitätsstandard zu halten und weiterzuentwickeln.“

Ein Zukunftsmodell

Seit 2023 ist die Nachfolge mit Optikermeister Matthias Essel im Team mit Thomas Essel ein Zukunftsmodell. Das Portfolio wird mit einer innovativen gesundheitlichen Vorsorge erweitert. „,Präventive Gesundheitschecks und moderne Messverfahren sind ein wichtiger Beitrag für langfristig gutes Sehen und Hören für mehr Lebensqualität.“