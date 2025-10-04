Anzeige: Optik Essel in Sulz lädt zu den Jubiläumswochen ein

Am 30. September war es genau 30 Jahre her, dass Optik Essel in Sulz am Neckar als Zwei-Personen-Betrieb gegründet wurde. Ein Grund, das Jahr 2025 besonders zu feiern.
Die Optik und Akustik Essel GbR, wie der Familienbetrieb heute heißt, hat sich in Sulz am Neckar längst als eine feste Institution für Augenoptik, Hörakustik, Uhren, Schmuck und Trauringe etabliert. Im Laufe der Jahre wurde die Betriebsfläche nach und nach vergrößert. Heute erstreckt sie sich im Gebäude Untere Hauptstraße 18 über mehrere Etagen und enthält – neben dem Bereich für die Brillenberatung und für Sonnenbrillen im Erdgeschoss – auch einen zweiten Messraum, eine Werkstatt, ein Trauringstudio und Büroräume im ersten Stock.