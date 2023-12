Anzeige: Operettenaufführung in Schuttertal

Operettenaufführung in Schuttertal

1 Mit ihren fantasievollen Aufführungen sorgt die Trachtenkapelle Schuttertal immer wieder für Begeisterung. Foto: Trachtenkapelle Schuttertal

Die Trachtenkapelle Schuttertal lädt zu vier Aufführungen ihrer diesjährigen Operettenaufführung „Der Vetter aus Dingsda“ ein. Das heitere Verwirrspiel rund um die Sängerin Julia de Weert, gespielt von Isabelle Himmelsbach, besteht aus drei Akten.









Es ist so weit! Die Trachtenkapelle Schuttertal lädt nach dreijähriger coronabedingter Pause wieder zu ihrer traditionellen und weit über die Region hinaus bekannten Operettenaufführung an den Weihnachtstagen ein. Präsentiert wird bei den insgesamt vier Aufführungen in der Festhalle Schuttertal die heitere Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke.