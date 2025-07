Anzeige: Open-Air-Kino Oberndorf: Vom Chaos-Cop bis zum Rennfahrer-Spektakel

Mit einer neuen Interpretation der sympathischen Geschichte „Lilo & Stitch“ von 2002 beginnt am Mittwoch, 30. Juli, das Oberndorfer Sommernachtskino. Der Film, über den sich besonders die Kinder freuen werden, erzählt die witzige und rührende Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und eines flüchtigen Außerirdischen, der ihr hilft, ihre kaputte Familie zu retten. Regisseur Dean Fleischer Camp überträgt dabei den Zauber des Animationsfilms mit Fingerspitzengefühl in die echte Welt.

Als Bob Dylon noch Robert Zimmermann hieß

Eine ganze andere Art Film ist am Donnerstag, 31. Juli, „Like a complete unknown“ mit Timothée Chalamet als junger Bob Dylan, der – nur mit einem Notizbuch und einer Gitarre – als Robert Zimmermann im Jahr 1961 ins New Yorker Szeneviertel Greenwich Village kommt. Der Film entstand unter der Regie von James Mangold, der vor 20 Jahren in „Walk the line“ schon Joaquin Phoenix als Johnny Cash in Szene gesetzt hat.

Formel 1-Spektakel

Brüllende Motoren werden am Freitag, 1. August, mit „F1“ den Klosterhof erfüllen. In der Hauptrolle des Formel-1-Spektakels: Brad Pitt als ehemaliger Rennfahrer Sonny Hayes, der nach vielen Jahren doch wieder ins Cockpit steigt. Der Film entstand unter der Leitung von „Top Gun: Maverick“-Regisseur Joseph Kosinski. Sein Ziel war, das Renngeschehen so schnell und authentisch zu zeigen, wie noch nie. Seine Methode: „Statt zu versuchen, ein Filmauto zu bauen, das schnell fährt, haben wir einen Rennwagen genommen und ihn so modifiziert, dass er unsere Filmkameras tragen kann.“ Dafür entstand ein kleines Kamerasystem, das trotzdem IMAX-Qualität liefern kann.

Liam Neeson als Frank Drebin jr.

Chaotisch wird es am Samstag, 2. August, in der Neuauflage des Komödien-Klassikers „Die nackte Kanone“. Für den Film nahm Charakter- und Action-Star Liam Neeson die Herausforderung an, die Nachfolge des unverwechselbaren Leslie Nielsen als Chaos-Cop Frank Drebin anzutreten, der in der alten Filmreihe zwischen 1988 und 1994 auch in den absurdesten Situationen eine stoische Ernsthaftigkeit bewahrte und gerade deswegen urkomisch wirkte.

Der Zauber eines Pinguins

Ein deutlich emotionalerer Film ist „Der Pinguin meines Lebens“, der am Sonntag, 3. August, gezeigt wird. In dem spanisch-britischen Film von Peter Cattaneo kommt der mürrische Lehrer Tom (Steve Coogan) in den 1970er Jahren nach Buenos Aires, um an einem Jungeninternat Englisch zu unterrichten. Mitten in den Unruhen des Militärputsches rettet Tom am ölverschmutzten Strand von Uruguay einen Pinguin und wird ihn von nun an nicht mehr los. Doch der Pinguin schafft, was bisher niemand geschafft hat; er bringt bei Tom verlorengegangene Empathie und menschliche Regungen wieder zum Vorschein, und auch seine Schüler schließen das Tier bald ins Herz.

Raus aus der Komfortzone

„Wunderschöner“ heißt der Film, der am Montag, 4. August, gezeigt wird. Es ist die Fortsetzung des Films „Wunderschön“ von 2022, den auch schon Karoline Herfurth inszeniert hat. „Herfurth zwingt das Publikum, seine Komfortzone zu verlassen“, heißt es in einer Besprechung des NDR. „Sie arbeitet sich mit ihrem Ensemble episodisch an Themen ab: sexuelle Übergriffe, Grenzen, Körperbilder, Beziehungsentwürfe, Prostitution.“

Drama um John Cranko

Am Dienstag, 5. August, ist das Drama „Cranko“ zu sehen, das im Stuttgart der 1960er Jahre spielt. Im Zentrum: Sam Riley als Choreograph John Cranko, dessen Name – so heißt es auf der Internetseite des Stuttgarter Balletts – man überall auf der Welt als „Stuttgarter Ballettwunder“ feiert. „Ein Popstar des Balletts, der im Alter von nur 45 Jahren – auf dem Höhepunkt seines Könnens – aus dem Leben gerissen wurde.“

Den Abschluss des diesjährigen Sommernachtskinos in Oberndorf bildet am Mittwoch, 6. August, der Film „Karate Kid: Legends“. Der Film führt das Originaluniversum der „Karate Kid“-Filme aus den 1980ern sowie der Serie „Cobra Kai“ und die Welt des Jackie-Chan-Films „Karate Kid“ von 2010 zusammen (der eigentlich eher „Kung Fu Kid“ hätten heißen müssen).

Einlass zum Oberndorfer Sommernachtskino in den Klosterhof ist an jedem Abend ab 20 Uhr. Die Filme beginnen dann um 21.15 Uhr. Tickets für das Sommernachtskino gibts auf der Internetseite des KinoParadies unter www.KinoParadies.de.