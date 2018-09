Anzeige Oldtimer-Nostalgie zum Ende der Saison

Das Onstmettinger Oldtimertreffen wird seit vielen Jahren am dritten Sonntag im September ausgerichtet und ist ein fester Bestandteil des Oldtimerkalenders in Baden Württemberg. Vor der Kulisse der herbstlichen Alb können Autoliebhaber eine Vielzahl längst vergessener Fahrzeuge – Autos, Motorräder und Traktoren – bewundern und bestaunen. Viele der liebevoll restaurierten Fahrzeuge sind über 50, einige sogar fast 100 Jahre alt. Bei gutem Wetter werden mehr als 200 Oldtimer erwartet; das Einzugsgebiet reichte in den vergangenen Jahren von der Schweiz bis Heilbronn, vom Schwarzwald bis nach Oberschwaben.

Beginn ist um 10 Uhr – zu dieser Uhrzeit versammeln sich die Freunde klassischer Autos und Motorräder vor der Firma Herter Motor im Industriegebiet Borsigstraße in Onstmettingen, um gemeinsam die traditionelle Ausfahrt zu unternehmen. In kleinen Gruppen fahren sie über den Stich, Pfeffingen, Zillhausen, Streichen, Heselwangen und Balingen nach Endingen, um dort in den Räumen des ehemaligen Feuerwehrhauses und heutigen Ortmuseums Zwischenstation zu machen. Sie werden dort traditionsgemäß von den Helfern des RMSC Onstmettingen mit Sekt und einem schwäbischen Hefekranz begrüßt, und dann begleiten Dieter Gaiser, der Kurator des Museums, und seine Helfer vom Bürgerverein die Oldtimerfahrer durch das Museum, welches die historische Entwicklung von einer bäuerlich geprägten Gemeinde zum neuzeitlichen Industriestandort dokumentiert und an diesem Sonntag eigens für die Teilnehmer der Oldtimerausfahrt geöffnet ist.

Anschließend geht die Fahrt weiter – über Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen, Zillhausen, Pfeffingen und Tailfingen kehrt man zurück nach Onstmettingen, wo man gegen 12.30 Uhr von den Besuchern erwartet wird. Um 15 Uhr beginnt die Vergabe der Preise an die Teilnehmer mit den ältesten Fahrzeugen und der längsten Anreise. Die Helfer des RMSC Onstmettingen kümmern sich wie gewohnt um das leibliche Wohl der Teilnehmer und Besucher.