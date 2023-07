Mit einem Tag der offenen Tür wird am Sonntag, 15. Juli, im Kindergarten Oberschwandorf von 11 bis 15 Uhr die Fertigstellung verschiedener Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen gefeiert.

66 Kinder aus Ober- und Unterschwandorf werden in der Einrichtung von zehn Erzieherinnen in der Hasen-, der Schmetterlings- und der Elefantengruppe betreut.

Mit Blick auf die wieder steigenden Kinderzahlen hatte der Haiterbacher Gemeinderat reagiert und den Umbau sowie die Erweiterung des Kindergartens in der Schönblickstraße beschlossen. Dabei wurde der Gruppenraum für die Schmetterlingsgruppe mit 16 Kindern reaktiviert und an die aktuellen Standards angepasst.

„Der Raum wurde fast kernsaniert“

So wurde unter anderem die Decke neu verkleidet, die Heizung erneuert, ein zweiter Fluchtweg geschaffen, neue Kinder- und Personaltoiletten eingebaut sowie eine neue Küchenzeile installiert.

„Der Raum wurde fast kernsaniert“, macht Gesamtkindergartenleiterin Jennifer Schneider deutlich. Nachdem auch die Personalgewinnung erfolgreich war, ging der neue Gruppenraum nach den Osterferien in Betrieb.

Um die Ganztagesbetreuung im Oberschwandorfer Kindergarten zu erhalten, hatte sich der Gemeinderat zudem für den Anbau eines Schlafraumes in Holzständerbauweise für die zehn Ganztageskinder entschieden. Dabei musste zunächst die bestehende Gartenhütte abgerissen und ein Durchbruch zum bestehenden Gruppenraum geschaffen werden. Nach dem Einbau der Fluchttüren und der Verdunkelung läuft derzeit noch der Innenausbau.

Am neuen Kombi-Spielgerät können sich die Kindergartenkinder austoben. Foto: Uwe Priestersbach

Im Zuge der Maßnahme wurde zudem der Spielplatz im hinteren Bereich erweitert, um den verlorenen Platz des Anbaus zu kompensieren. Außerdem wurden im Juni ein neues und imposantes Kombispielgerät sowie ein neues Wipptier aufgebaut, an denen die Kinder viel Spaß haben werden.

„Aktuell kommen wir gut hin mit der Belegung“, erklärt Jennifer Schneider, während die Arbeiten am Anbau gerade auf die Zielgerade einbiegen. Und das gelungene Werk soll natürlich gebührend gefeiert werden. So beginnt der Tag der offenen Tür im Oberschwandorfer Kindergarten am 15. Juli um 11 Uhr mit der offiziellen Einweihung des neuen Gruppenraums, des Anbaus und der Spielplatzerweiterung.

Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein „Musketiere“ Oberschwandorf, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Daneben stehen Aktionen wie Kinderschminken, eine Kunstausstellung, Bastelangebote und eine Clown-Show auf dem Programm.