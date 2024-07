Die Ölmühle Brändle investiert im Empfinger Industriegebiet in ein neues Lager, ein Verwaltungsgebäude und einen neuen, attraktiven Werksverkauf.

Die Bauarbeiten an den neuen Gebäuden begannen im Oktober 2022. Knapp zehn Monate später, im Sommer 2023, konnte die neue Lagerhalle mit 2400 m² Nutzfläche bezogen werden. Im weiteren Bauverlauf nahm auch das Verwaltungsgebäude mit 1600 m² Nutzfläche Form an.

„Mit unserem Bauvorhaben möchten wir unseren Mitarbeitern moderne und zukunftsfähige Arbeitsplätze zur Verfügung stellen“, sagt Heike Spohn, geschäftsführende Gesellschafterin der P. Brändle GmbH. „Deshalb haben wir auch ‚Working Cafés‘ geschaffen, die für einen informativen Austausch und ein gutes Miteinander sorgen sollen“, so Spohn weiter.

Das war dem Unternehmen wichtig

„Wir wollten keinen kalten Industriebau, denn wir produzieren hochwertige pflanzliche Lebensmittel, und das sollte sich auch durch Materialien, Formen und Farben in den Gebäuden widerspiegeln“, führt Karin Lamparter, ebenfalls geschäftsführende Gesellschafterin, weiter aus. So wurden die Lagerhalle und das Verwaltungsgebäude in Holzrahmenbauweise errichtet, was sich besonders eindrucksvoll in der Lagerhalle zeigt.

Foto: © Elena Hartmayer

Dort spannen sich bis zu 26 Meter lange und fünf Tonnen schwere Holzleimbinder unter der Decke, die das Dach aus Massivholz tragen. Im Vergleich zur Stahlbetonbauweise wurden beim Bau der Lagerhalle so rund 15 Tonnen weniger CO2-Emissionen ausgestoßen. Der Erweiterungsbau besteht aus zwei Bauabschnitten.

Nach der Fertigstellung des Neubaus im ersten Bauabschnitt, wird das Bestandsgebäude im zweiten Bauabschnitt teilweise umgebaut und renoviert. Dort entstehen moderne Sozialräume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ölmühle. Der ehemalige Werksverkauf wird zum großzügigen Pausenraum umgebaut.

Die Besucher können Werksverkauf und Lagerhalle besichtigen

Bei der Ölmühle Brändle wird am Samstag, 13. Juli, gefeiert. Bei einem Tag der offenen Tür können die Besucher den neuen Werksverkauf sowie die neue Lagerhalle des Traditionsunternehmen kennenlernen. Und es gibt auch einige Gaumenkitzel. Denn neben einem Rundgang durch die neue Lagerhalle sowie Teile der Produktion soll der Fokus vor allem auf den Speiseölen liegen. Die Verkostung aller Ölspezialitäten, zahlreiche Rezeptideen sowie kleine Gerichte, gekocht mit Brändle-Öl, sollen die Produkte erlebbar machen.

Innenansicht der neuen Lagerhalle für Fertigwaren Foto: Brändle

Der Kleintierzuchtverein Empfingen sorgt ganztägig für das leibliche Wohl mit Mittagessen sowie auch mit Kaffee und Kuchen.

Werksverkauf als direkter Draht zum Kunden

„Wir schätzen unseren Werksverkauf sehr, als direkten Draht zum Endverbraucher“, sagt Karin Lamparter, geschäftsführende Gesellschafterin der P. Brändle GmbH. Daher stand der Entschluss schnell fest, dass bei einem neuen Verwaltungsgebäude auch ein neuer Werksverkauf nicht fehlen darf. Seit dem Jahr 1995 gibt es den Werksverkauf der Ölmühle Brändle in Empfingen. Nach knapp 20 Jahren hat er nun ein neues Zuhause im neu errichteten Verwaltungsgebäude der P. Brändle GmbH bekommen. Auf 190 Quadratmeter präsentiert und verkauft Brändle zukünftig Ölspezialitäten sowie weitere Lebensmittel wie Teigwaren, Essige oder Feinkost-Geschenkideen.

Einblicke in die Historie

Natürliche Farben und Materialien bestimmen auch hier das Bild, das ans Unternehmen und seinen Ursprung angelehnt ist.

So gibt es auch Einblicke in die Historie des über 170 Jahre alten Unternehmens, in dem seit 2021 bereits die sechste Generation mitarbeitet. „Der Werks-verkauf soll ein Ort des Austauschs sein und die Kunden zum Kochen mit gesunden Ölen anregen.“, sagt Heike Spohn, geschäftsführende Gesellschafterin.

Pius Brändle im Jahr 1955 vor einem Brändle-LKW Foto: Brändle

Rund 30 Ölspezialitäten stehen zur Auswahl, alle vegan und natürlichen Ursprungs. Besonders beliebt im Brändle Werksverkauf ist das Vita-Kartoffelsalatöl.

Auch das Handelswaren-Sortiment wurde aufgefrischt, so dass zum Tag der offenen Tür neue spannende Produkte in den Regalen zu finden sind.

Historie des Unternehmens

1851

Magnus Brändle legte den Grundstein der Ölmühle Brändle in der Wehrsteiner Straße.Zu Beginn wurden diverse Ölsaaten wie Mohn, Senf oder Leinsamen gepresst. Außerdem wurden Getreide und Futtermittel gehandelt 1888 übernimmt Sohn Pius.

1927

übernimmt mit Otto Brändle die dritte Generation – ab 1953 mit Sojaöl, Maiskeimöl und Sonnenblumenöl die ersten ausländischen Öle als Handelsware.

1962

stirbt Otto Brändle überraschend. Sein Sohn Pius übernimmt das Unternehmen mit 26 Jahren. 1965 Anschaffung der ersten Lagertanks und einer Abfüllanlage mit zwei Füllstellen. Erstmals wurden Sonnenblumen- und Pflanzenöle in Flaschen abgefüllten.

1979

lässt Pius Brändle „Vita Öle“ patentrechtlich schützen und baut die Marke weiter aus. 1981 beziehungsweise 1985 treten die Töchter Karin Lamparter und Heike Spohn in den Betrieb ein. Die Schwiegersöhne Udo Lamparter und Helmut Spohn ebenfalls. Mittlerweile ist die sechste Generation eingestiegen.

1990

Umzug ins Empfinger Gewerbegebiet. Zahlreiche Erweiterungen folgen.