D as Notariat Horb ist wie gewohnt bis Freitag, 22. Dezember, erreichbar. Zwischen den Jahren, am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Dezember ist das Notariat nur in dringenden Notfällen erreichbar. Am Freitag, 29. Dezember, bleibt geschlossen, um notwendige Abschlussarbeiten durchführen zu können, wie der Sprecher des Amtsgerichts mitteilte. Ab Dienstag, 2. Januar, arbeitet dann Markus Ettwein als selbstständiger Notar an der Adresse Rauher Grund 13/1.