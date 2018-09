Anzeige Hochwertiges für Wohnung und Garten

An einigen Ständen kann man den Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen. In der Specksteinwerkstatt bei Otto Braun können Kinder und Erwachsen sich in der Kunst der Steinbildhauerei versuchen. Simona Singh leitet die Kinder an, aus Ton ihre Phantasie zu gestalten. Beim Kinderschminken werden kleine Kunstwerke in den Gesichtchen der Kleinen geschaffen.