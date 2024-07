Der dritte Hechinger Freitagabendmarkt findet am 5. Juli von 17.30 Uhr bis 21 Uhr statt.

Der Abendmarkt „Tischlein deck Dich“ bietet eine wunderbare Gelegenheit, die kulinarischen Köstlichkeiten der Region zu entdecken. Unsere Beschicker legen höchsten Wert auf Regionalität, Qualität und Frische.

Der letzte Abendmarkt der Saison am Freitag, 5. Juli, ab 17.30 Uhr steht auch unter dem Zeichen des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Hechingen und Hódmezövásárhely in Ungarn, welches an diesem Wochenende gefeiert wird.

Das sieht man auch am Rahmenprogramm: Die Eröffnung übernimmt Bürgermeister Philipp Hahn und Bürgermeister Péter Márki-Zay aus der ungarischen Partnerstadt Hódmezövásárhely.

Folkloregruppe hat Auftritt am Freitagabend

Um 17.30 Uhr folgt der Auftritt der Folkloregruppe aus Hódmezövásárhely. „Tobias Conzelmann & Band“ begleiten mit Singer-Songwriter Pop und deutschsprachiger Musik musikalisch durch den Abend.

Aufgrund des EM-Viertelfinales der deutschen Nationalmannschaft wurde der Abendmarkt extra bis 23 Uhr verlängert, sodass nach dem Fußballspiel noch geschlemmmt werden kann.

Am Stand der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb können Kresse- und Blumensamen gepflanzt werden. Jana Eppler bringt ihr Tonwerkstüble von der Unterstadt auf den Obertorplatz. Dort kann Keramik gekauft oder beim Bemalen von Keramik-Rohlingen Hand angelegt werden.

Das MC Shape Studio Hechingen präsentiert sein Sportangebot, Besucher können an einem Gewinnspiel teilnehmen.