Sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten Oberndorfs bieten sich in den nächsten Wochen Möglichkeiten, die Adventszeit so richtig zu genießen. In der Zeit bis Heilig Abend gibt es neben dem Oberndorfer Weihnachtsmarkt noch viele weitere Angebote.

Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, laden in der Oberndorfer Oberstadt viele weihnachtliche Stände zum Bummeln ein. Weihnachtlich wird es aber auch schon am ersten Adventswochenende.

Am Freitag, 29. November, lohnt sich abends ein Besuch auf dem Rathausplatz und auf der Alt-Dorfstraße in Altoberndorf. Von 17 Uhr bis 22 Uhr öffnet hier ein kleiner Weihnachtsmarkt.

Zwei weitere Weihnachtsmärkte schließen sich am Samstag, 30. November, an. Von 14 bis 21 Uhr ist der Weihnachtsmarkt auf dem Lindenhof, Lindenhofplatz. Parallel dazu bietet sich in Aistaig ein Bummel über den dortigen Weihnachtsmarkt an; Im Bühlgarten.

Am Sonntag, 1. Dezember, dem ersten Advent, wird um 14 Uhr der dritte Oberndorfer Adventskalender-Wanderweg eröffnet. Der Adventskalender-Wanderweg ist in diesem Jahr ein zwei Kilometer langer Weg am Rande des Stadtteils Lindenhof. Er beginnt auf der Straße Im Hegholz und führt durch Wald und Wiesen vorbei an der Christlichen Jugendeinrichtung Aspenklause zur Oberndorfer Bergkapelle.

Rätsel für Kinder

Neu ist in diesem Jahr, dass es begleitend zum Weg ein Rätsel für Kinder gibt. An verschiedenen Stationen gilt es, Rätsel zu lösen und ein Lösungswort zu finden. Unter den Einsendern werden dann kleine Preise verlost. Die Initiatoren, die Gruppe „Bürger für Bürger Oberndorf“, werden auch von der Stadt Oberndorf unterstützt, die zwei Zehnerkarten für das Oberndorfer Freibad zur Verfügung stellt. Die 24 Türchen werden von verschiedenen Gruppen und Personen gestaltet. Mit dabei sind Kindergärten, Schulen, Vereine, Familien, Privatpersonen und auch Seniorengruppen.

Wieder „Advent im Städtle“

Am ersten Adventssonntag beginnt in Oberndorf am Rathausbrunnen auch wieder „Advent im Städtle“, seit mehr als zehn Jahren organisiert von einer Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger rund um Thilo Götz. An jedem der vier Adventssonntage wird die Entzündung der neuen Kerze am Adventskranz ab 18 Uhr von einem kleinen Programm umrahmt. Am ersten Advent treten die Kinder des Kindergartens „Rosenberg“ auf, unterstützt von der kleinen Besetzung der Stadtkapelle Oberndorf. An diesem Abend wird – im feierlichen Rahmen – auch ein Spendenscheck überreicht. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Glühwein und Würsten im vergangenen Jahr. Unterstützt werden diesmal laut Thilo Götz die Rotkreuz-Jugend, die Jugendfeuerwehr, die Lebenshilfe Oberndorf und das Jugendblasorchester der Stadtkapelle.

Am zweiten Advent tritt ab 18 Uhr eine Besetzung um Reiner Engelkes auf. Was die Musiker mitbringen, wird eine Überraschung.

Das Programm am dritten Advent gestalten mit einer Weihnachtsgeschichte der Gesangverein „Eintracht“ aus Ai-staig mit „Gsang ’n’ Fun“aus Epfendorf .

Zum vierten Advent gehört bei „Advent im Städtle“ ein geistlicher Impuls von Diakon Thomas Brehm.

Einen weiteren Weihnachtsmarkt gibt es am Samstag, 14. Dezember; und zwar von 15 bis 21 Uhr in Bochingen, auf dem Vorplatz des Kronengebäudes, in der Balinger Straße 69 und in der Scheuergasse.

Digitaler Adventskalender auf Instagram

Auch die Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins Oberndorf haben sich einiges für die Adventszeit ausgedacht. Neben der Weihnachtslosaktion (wir werden berichten) ist dies ein digitaler Adventskalender. Hinter jedem Türchen wird sich ein kleines Highlight verbergen – sei es in Form eines Gutscheins, eines kleinen Geschenks oder einer kreativen Überraschung. Damit möchte der HGV auch auf den sozialen Kanälen seine Reichweite erhöhen. Zu finden ist der Adventskalender über den Instagram-Kanal hgv_oberndorf ab dem 1. Dezember. Wer erfahren möchte, was sich hinter dem jeweiligen Türchen verbirgt, klickt drauf. Hier gibts dann auch zu lesen, welche Schritte nötig sind, um in den Genuss der Überraschung kommen zu können.