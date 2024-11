In den Städten und Gemeinden im Enztal gibt es auch in der kalten Jahreszeit viel Sehenswertes und allerhand zu erleben.

Ganz egal ob es stürmt und schneit oder ob die Sonne die winterliche Landschaft zum Strahlen bringt – das Enztal mit der Kurstadt Bad Wildbad, der Stadt Neuenbürg und den Gemeinden Enzklösterle, Höfen an der Enz und Calmbach ist auch in der kalten Jahreszeit einen Besuch wert.

In Bad Wildbad laden das Palais Thermal und die Vital Therme bei kühlen Außentemperaturen dazu ein, ins warme Thermalwasser einzutauchen, zu entspannen oder sich im Sauna- und Spa-Bereich verwöhnen zu lassen.

Im Licht des Vollmonds

Wer sich gerne in die Höhe begibt, kann sich den Baumwipfelpfad im Lichterzauber ansehen und sogar an einer Vollmondführung über den Baumwipfeln teilnehmen und sich den Nordschwarzwald im silbrig glitzernden Mondlicht ansehen.

Auch wer sich sportlich betätigen möchte, kommt im Enztal auf seine Kosten – vorausgesetzt, es liegt Schnee.

In den Bad Wildbader Höhenorten Aichelberg und Meistern gibt es drei insgesamt fast 20 Kilometer lange ausgeschilderte Schneeschuhtrails mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – geeignet vom Anfänger bis zum geübten Schneeschuhwanderer.

Ski und Rodel gut

Wer sich lieber die Langlaufskier anschnallt, der findet auf dem Sommerberg, um den Aichelberg und auf dem Kaltenbronn unterschiedlich lange Langlaufstrecken. Auf dem Kaltenbronn und in Enzklösterle laden Skipisten mit Skiliften ein. Rodelfans kommen auf dem Sommerberg in Bad Wildbad auf ihre Kosten. Aber auch, wer sich für Kultur und Historie interessiert, findet im Enztal in den Wintermonaten ein interessantes Angebot, beispielsweise im Museum im Schloss Neuenbürg, Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums Karlsruhe. Im Südflügel geben Originalexponate wie der Neuenbürger Asylstein von 1593, interaktive Stationen sowie eine Filmstation Einblicke in die Geschichte des Schlosses, aber auch in die der Stadt Neuenbürg und der Region drumherum. Sehenswert sind außerdem die St. Georgs-Kirche mit ihren spätmittelalterlichen Wandmalereien, die zu den bedeutendsten Baudenkmälern des 14. Jahrhunderts in Baden-Württemberg zählt, sowie die malerische Burgruine.