Anzeige: Nutzfahrzeugtechnik und ein neuer Hacker

1 Der Hacker der Firma Kaupp Foto: Kaupp An Pfingstmontag ist in Leinstetten viel los. Parallel zum Pfingstmarkt präsentieren sich auch der Holz-Dienstleister Kaupp und Nutzfahrzeugtechnik Lägeler.







Link kopiert



Bei der Firma Nutzfahrzeugtechnik Lägeler, Schlosswiesenstraße 3 in Dornhan-Leinstetten, wird am Pfingstmontag, 9. Juni, einiges geboten. Das Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Lastwagen und Transporter sowie Landmaschinen in Schuss zu halten, lädt ab dem Vormittag – parallel zum Pfingstmarkt in Leinstetten – zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Lägeler-Freigelände präsentiert der Holz-Dienstleister Kaupp wiederum die Hackschnitzelproduktion mit seinem neuen Hacker. Angesprochen sind hier besonders Waldbesitzer, Besitzer von Hackschnitzelheizungen und Vertreter von Gemeinden mit Fernwärmenetzen.