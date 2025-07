Anzeige: Nur der Fachmann packt’s richtig an

Wer in der Region eine Anlaufstelle für Unfallinstandsetzung, Karosseriebau und Fahrzeuglackierung sucht, ist bei der Firma Pott & Oswald in Eimeldingen an der richtigen Adresse. Seit zwei Jahrzehnten sorgen die Profis dafür, dass beschädigte Fahrzeuge wieder wie neu auf die Straße kommen. Das Team repariert vom kleinen Kratzer bis zum massiven Unfallschaden das komplette Spektrum. Handwerkliches Know-how, moderne Technik und viel Service prägen die tägliche Arbeit in der Werkstatt.

Im Jahr 2005 gegründet

Aktuell feiert Pott & Oswald 20-jähriges Firmenbestehen. 2005 von Matthias Pott und Martin Oswald gegründet, wuchs das Unternehmen schnell. So entschieden sich die Inhaber schon bald für den Bau einer neuen Betriebsstätte in Eimeldingen. Die Bauarbeiten starteten im Sommer 2008; bereits im folgenden Jahr feierte das Team die Eröffnung der neuen Betriebsstätte auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Firmengelände gegenüber des Gemeindezentrums G5 in Eimeldingen.

Lesen Sie auch

Heute bringt eine mittlerweile elfköpfige Expertenmannschaft bei Pott & Oswald alle beschädigten Fahrzeuge wieder in Form – egal ob Auto oder Transporter. Nicht nur Kratzer, Dellen und Hagelschäden werden beseitigt: „Auf der Richtbank können wir selbst schwerwiegende Beschädigungen am Rahmen oder an der Karosserie beheben“, erklärt der Karosserie- und Fahrzeugbaumeister Matthias Pott.

Auch Außenhaut- und Strukturschäden an Aluminiumfahrzeugen werden fachgerecht repariert. Die Spezialisten übernehmen zudem die Instandsetzung von E-Fahrzeugen und kümmern sich um die Restauration und Reparatur von Oldtimern.

Wasserlacke im Einsatz

In der Lackiererei stehen zwei kombinierte Lackier- und Trocknungsanlagen sowie sechs Vorbereitungsplätze zur Verfügung. Zum Einsatz kommen ausschließlich umweltfreundliche Wasserlacke. Auch kleinere Nutzfahrzeuge können lackiert werden. Obendrein ist Pott & Oswald Anlaufstelle, wenn Autoglas ausgebessert oder ausgetauscht werden muss.

Wer will, kann den umfassenden Unfallservice in Anspruch nehmen – von der Schadensaufnahme über die Betreuung bis zur fachgerechten Instandsetzung. Die Firma Pott & Oswald übernimmt die komplette Abwicklung bei Kasko- und Haftpflichtversicherungen sowie bei individuellen Kundenaufträgen. „Wir verwenden die Original-Ersatzteile des jeweiligen Fahrzeugherstellers, in deren Herstellergarantie wir nach Verarbeitung eintreten“, betont Matthias Pott.

Ersatzwagen für Kunden

Während der Reparatur bleiben Kunden dank Hol- und Bringdienst sowie Ersatzwagen mobil. Um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, absolvieren die Mitarbeiter regelmäßig Schulungen. So will die Firma Pott & Oswald auch in Zukunft ein verlässlicher Partner rund um Instandsetzung, Karosserie und Lackierung bleiben.

Pott & Oswald

Adresse:

Im Rebacker 14, 79591 Eimeldingen

Kontakt:

Tel. 07621/161 5630, Internet www.pottundoswald.de