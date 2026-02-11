Anzeige: Nur der Fachmann packt’s richtig an

Seit 32 Jahren zählt die Lörracher Firma Holdermann zu den führenden Adressen für schnelle und professionelle Bautrocknung. Inhaber Bernd Müller weiß genau, worauf es ankommt, wenn Feuchtigkeit die Bausubstanz bedroht. Mit modernen Trocknungsgeräten und dem Erfahrungsschatz aus mehr als 35 Berufsjahren garantiert er präzise Diagnosen und effektive Lösungen für jedes Gebäude. Feuchte Wände, durchnässte Estriche oder Wasserschäden gehören damit schnell der Vergangenheit an.

Ganz gleich, ob der Keller nach einem Hochwasser geflutet wurde, eine Wasch- oder Spülmaschine ausgelaufen ist oder ein Rohrbruch vorliegt – die Firma Holdermann sorgt für rasche Abhilfe. Mit hocheffizienten Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen verhindert das Team, dass Folgeschäden wie Schimmel, abgelöste Tapeten oder verzogene Parkettböden überhaupt erst entstehen.

Auch bei Neubauten ist das Unternehmen ein gefragter Partner. „Wir sorgen dafür, dass Estrich, Mörtel, Dämmschicht und Putz in deutlich verkürzter Zeit komplett austrocknen und die nachfolgenden Gewerke zeitnah weiter arbeiten können“, erklärt Müller.

Rund 80 verschiedene Geräte hat der Fachmann im Einsatz – darunter Luftentfeuchter, Infrarotplatten, Messgeräte, Ventilatoren und Heizaggregate. „Mit Kondensationstrocknern kann die relative Luftfeuchtigkeit auf 35 bis 40 Prozent gesenkt und die Trocknungszeit bis um die Hälfte reduziert werden.“ Zum Beispiel sorgte die frostige Kälte dieses Winters bereits in einigen Rohbauten für Kondensationsprobleme – die Firma Holdermann hatte die Situation rasch im Griff.

Zahlreiche Kunden

Je nach Sachlage setzt Müller auf ein bewährtes Netzwerk erfahrener Handwerker – von zertifizierten Schimmelsachverständigen bis hin zu Spezialisten für Leckageortung, die selbst versteckte Schadstellen punktgenau orten. Treten Schimmelprobleme auf, können alle Schritte – von der Schadensaufnahme und Analyse per Wärmebildkamera über die Trocknung bis hin zur Sanierung – aus einer Hand erfolgen.

Mittlerweile erstreckt sich das Einsatzgebiet der Firma über den gesamten Landkreis Lörrach und darüber hinaus. Zu den Kunden zählen Privatpersonen ebenso wie Hausverwaltungen, Versicherungen, Baugenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften.

Seit der Corona-Zeit bietet das Unternehmen ergänzend Luftreiniger an. Die kompakten Geräte sorgen kontinuierlich für saubere Luft und filtern Keime, Sporen, Feinstaub, Formaldehyd und Gerüche aus Wohn- und Arbeitsräumen.

Vielseitiges soziales Engagement

Bernd Müller und seine Frau Vera sind in Lörrach nicht zuletzt für ihr vielseitiges soziales Engagement bekannt. Seit 2009 organisieren sie gemeinsam mit ihrem Helferkreis das Fasnachtsfeuer Röttelnweiler-Haagen – eine Tradition, die früher schon Veras Eltern drei Jahrzehnte lang pflegten.

„Vom Ambiente her ist das Fasnachtsfeuer einzigartig“, freut sich das Ehepaar auf die nächste Auflage am Samstag, 21. Februar. Alljährlich strömen 800 bis 1000 Besucher herbei. Unter anderem gibt es Glühwein, Würstchen und natürlich das traditionelle Scheibenschlagen. Begleitet von rund 20 Jugendfeuerwehrleuten startet um 18.30 Uhr am Röttelnweiler der Fackelzug der Kinder, die gegen 19 Uhr das Feuer direkt unterhalb der Burg Rötteln entzünden – mit Holz aus den Christbäumen, die der SC Haagen alljährlich einsammelt. Damit jedes Kind kostenlos eine Fackel und eine Wurst erhält, führen die Holdermann-Müllers jährlich eine kleine Spendenaktion im Ort durch.

Sie stellen einiges auf die Beine

Und auch im weiteren Jahresverlauf stellen die beiden einiges auf die Beine: Für den Vatertag laden sie zum Hoffest ein, für den 7. November zum traditionellen Martinimarkt in der Schlossberghalle. Jeweils ein Teil des Erlöses kommt einem guten Zweck zugute.