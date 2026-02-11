Anzeige: Nur der Fachmann packt’s richtig an

Die Lörracher Firma Holdermann bietet Bautrocknung aller Art.
Seit 32 Jahren zählt die Lörracher Firma Holdermann zu den führenden Adressen für schnelle und professionelle Bautrocknung. Inhaber Bernd Müller weiß genau, worauf es ankommt, wenn Feuchtigkeit die Bausubstanz bedroht. Mit modernen Trocknungsgeräten und dem Erfahrungsschatz aus mehr als 35 Berufsjahren garantiert er präzise Diagnosen und effektive Lösungen für jedes Gebäude. Feuchte Wände, durchnässte Estriche oder Wasserschäden gehören damit schnell der Vergangenheit an.