Anzeige: NOVA mit Bürgerfest in Friesenheim

Tausende von Menschen werden am Wochenende in Friesenheim erwartet. Vereine, Handel und Gewerbe sind bestens vorbereitet. Das Motto zur Nova lautet: „Aus der Region – für die Region.“ Am 21. und 22. September dreht sich in und um die Sternenberghalles alles um Handel, Gewerbe, Ausbildung und Berufe. Für die Gäste machen die Gewerbetreibenden, Dienstleister und Handel die Nova zum großen Schaufenster der Möglichkeiten. „Knapp 40 Aussteller – so viele wie noch nie – unterstützen die NOVA“, erklärt Mark Arnold von der Werbegemeinschaft.

Die NOVA Job habe im vergangenen Jahr so starke Erfolge gebracht, dass sie in diesem Jahr noch intensiver ausgebaut wurde. Fachkräftemangel sowie Ausbildungsplätze bleiben ein großes Thema, dem die Messe auch begegnen will. Neben den Firmen und Ständen, die seit Jahren dabei sind, werden sich auch neue Unternehmen aus der Region vorstellen. Stellenausschreibungen, Bewerbungsformulare vor Ort sowie Fachvorträgen machen die NOVA Job zur Oase für Arbeitssuchende. Wieder mit im Boot sind unter anderem die Agentur für Arbeit sowie die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein.

Die Alpakas von Nicole Dorner werden bei der NOVA wieder ein echter Hingucker sein. Foto: Bohnert-Seidel

Auf dem Außengelände wird allerlei für Kinder angeboten. Mit ihren bezaubernden Alpakas wird Nicole Dorner wieder vor Ort sein. In diesem Jahr wird es erstmals einen kleinen Spaziergang mit den Tieren geben. Eine Hüpfburg wird aufgestellt und auch Kinderschminken angeboten.

Partnergemeinde Tavaux wie immer vor Ort

Seit mehr als 30 Jahren gehört auch der Besuch der Partnergemeinde Tavaux mit einem eigenen Messestand zur NOVA. Am Samstag reisen die Freunde mit Käse, Baguette, Wein und in bester Laune an. An beiden Festtagen bewirtet der Musikverein Oberweier. Weinliebhaber freuen sich auf die Verkostung der edlen Tropfen von Friesenheimer und Oberschopfheimer Winzern.

Am Samstag, 21. September, lockt von 8 bis 13 Uhr wieder der beliebte Bauernmarkt mit unterschiedlichen Ständen und frischen Produkten aus Haus, Hof, Feld und Garten.

Die Eröffnung des Bürgerfestes mit passender Untermalung durch den Musikzug Friesenheim ist am Freitag, 20. September, um 18.30 Uhr mit Bürgermeister Erik Weide, Timo Siefert, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Friesenheim sowie der Breisgauer Weinprinzessin auf dem Rathausplatz.

Im Anschluss versetzen Musik und Unterhaltung in und vor den Hütten Friesenheim in den Ausnahmezustand. „Das Hüttendorf steht und die Vereine sind bestens gerüstet“, verspricht Erik Weide. Friesenheim werde wieder zum gemütlichen Treffpunkt für alle Generationen.

Das erst vor zwei Jahren reaktivierte NOVA-Bähnle rundet die Veranstaltung perfekt ab. Sein Beliebtheitsgrad ist bei Jung und Alt nicht umsonst sehr hoch. Es bringt die Gäste am Wochenende schließlich kostenlos und zuverlässig von A nach B. Das Bähnle startet an der Sternenberghalle am Samstag von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr zu jeder vollen Stunde. Natürlich bringt das Bähnle die Gäste auch wieder von der Sternenberghalle hinunter zum Bürgerfest.

Kunstliebhaber entdecken mit Bärbel Wilhelm „Gegen-W-Art“-Kunst. Die Friesenheimerin wird einen Querschnitt aus ihren aktuellen Werken im Obergeschoss der Sternenberghalle präsentieren. Dabei bleibt auch ausreichend Zeit, um mit der Künstlerin direkt ins Gespräch zu kommen. Zur Vernissage am Freitagabend um 20 Uhr lädt die Gemeinde Friesenheim ein.