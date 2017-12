Anzeige Notariatswesen wird reformiert

In Horb am Neckar wird zukünftig als selbstständiger Notar Markus Ettwein tätig sein. Bisher am Horber Notariat angestellt, wird er ab dem kommenden Jahr in den neuen Räumlichkeiten im Rauher Grund 13/1 auf dem Hohenberg mit seinen insgesamt sieben Mitarbeitern Ansprechpartner der Horber Bürger sein.

Damit sich die Bevölkerung einen Eindruck verschaffen kann, lädt Markus Ettwein und sein Team alle Interessierten am Sonntag, 10. Dezember, zwischen 10 und 13 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in das neue Gebäude ein.