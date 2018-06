Anzeige Nostalgie und Party-Feeling in Wolfach

Wolfach steht vom 14. bis 17. Juni ganz im Zeichen der Oldtimer. Zunächst treffen sich Mitglieder und Freunde der Brezelfenstervereinigung mit rund 150 VW-Käfern und VW-Bullies am Freitag und Samstag zum zweiten Internationalen VW-Veteranentreffen.

Die Vereinigung besteht seit über 30 Jahren und hat etwa 1100 Mitglieder im In- und Ausland. Nach dem ersten Treffen dieser Art 2010 in Oberwolfach bestand der Wunsch der Teilnehmer, dieses Treffen wieder im Schwarzwald durchzuführen. Am Sonntag finden die "Wolfach Classics" statt, wo Oldtimer beliebigen Typs zu bewundern sind. Begleitet wird die Ausstellung der Fahrzeuge in der Innenstadt, die nur am Freitag und Samstag von gemeinsamen Ausfahrten von 13 bis 16 Uhr unterbrochen wird, von einem Ersatzteilemarkt.

Die Veranstaltung wird zu einem großen Teil von den örtlichen Vereinen getragen, die sich für diesen Anlass zu einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen haben. Sie sorgen ab 11 Uhr mit mehreren Ständen im Stadtbereich und ab 18 Uhr im Festzelt für das leibliche Wohl.