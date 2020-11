Anzeige Nikolausgeschenke in den Geschäften

IHG appelliert, in der Stadt einzukaufen

Sie müssen auf ein Geschenk, das der Nikolaus normalerweise während des Weihnachtsmarkts übergibt, nicht verzichten. Er hat die Geschenksäckchen in diesem Jahr in den Läden abgegeben. Dort können sich die Kinder ihr Präsent abholen. Kreissparkasse und das Autohaus Blocher haben die Aktion unterstützt. Die Nikolaussäckchen werden den ganzen Tag in den IHG-Einzelhandelsgeschäften ausgegeben.

Die Erwachsenen können sich derweil nach Weihnachtsgeschenken umschauen. Die IHG appelliert, in der Stadt einzukaufen und so den Einzelhandel in einer schwierigen Zeit unterstützen.

"Wir haben alle zu kämpfen und hoffen, dass in unseren Läden etwas los ist", sagt Vorstandsmitglied Marina Ott. Eine gute Idee wäre auch, IHG-Gutscheine zu verschenkenn Die Nikolaus Säckchen werden in folgenden neun IHG Geschäften am Samstag, 28. November, verteilt: Ott Schuhmode, Regis Wollstüble, Bleibel Mode und Trends, Asahi Boutique, Ruthardt Orthopädieschuhtechnik, Stadt-Apotheke, Buchlese, Mewes Floristik, Optik und Hörgeräte Blaumeiser.