2 In Niedereschach sind in Klein-, Mittel- und Großbetrieben nicht nur viele Arbeitsplätze vor Ort vorhanden, sondern auch eine Vielzahl von Branchen vertreten. Foto: Bantle

Stolz ist man bei der Gemeinde Niedereschach auf seine vielen, so erfolgreich agierenden Unternehmer, Handwerker und Dienstleister. Das wird von Bürgermeister Martin Ragg immer wieder betont.















Schon bei seinem Amtsantritt im Jahr 2010 hat er deshalb zusammen mit einem engagierten Team die Existenzgründungsoffensive Niedereschach (EGON) gegründet und stetig weiterentwickelt. Verbunden war und ist dies mit dem Ziel, angehenden Unternehmern bei Neugründungen oder auch Unternehmern bei Geschäftsübergaben, Förderantragen und vielem mehr, durch den bürokratischen Dschungel zu helfen und mit Hilfe des vorhandenen Netzwerkes die richtigen Ansprechpartner zu vermitteln.

Spätestens seit dem Niedergang der Uhrenindustrie in den 1980er-Jahren, dem sich auch die damals in Niedereschach als größte Arbeitgeber hoch geschätzten Firmen Peter-Uhren und Jerger-Uhren nicht entziehen konnten, hat man bei der Gemeinde erkannt, was es für die vorhandene Infrastruktur bedeutet, wenn Arbeitsplätze vor Ort und Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen. Kein anderes Ereignis hat Niedereschach in den 1980er-Jahren stärker getroffen, als der Verlust dieser beiden Firmen, bei denen damals ein Großteil der erwerbstätigen Bevölkerung beschäftigt war.

Neues Gewerbegebiet

Es war der damalige Bürgermeister Otto Sieber, der vor diesem Hintergrund im Einklang mit dem Gemeinderat daraufhin in Richtung Dauchingen ein Gewerbegebiet erschließen ließ, um als Ausgleich für die beiden weggebrochenen großen Uhrenfirmen neue Unternehmen anzusiedeln, ohne zu ahnen, welche expansive Entwicklung mit diesem Schritt eingeleitet wurde. Das Gewerbegebiet wurde dank großer Nachfrage gleich mehrfach erweitert.

Breit gestreute Branchen

Die Betriebe im Niedereschacher Gewerbegebiet sind, was die Branchen betrifft, breit gestreut, so dass man sich im Gegensatz zu den 1980er-Jahren als man, was Arbeitsplätze anbelangt, von der Uhrenindustrie abhängig war, nun besser aufgestellt sieht. Rund 2000 Arbeitsplätze im Bereich Handel, Handwerk und Gewerbe bietet Niedereschach derzeit vor Ort.

Und längst ist für die Gemeinde die Gewerbesteuereinnahme neben dem Anteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Einnahmequelle, die maßgeblich mit dazu beiträgt, dass man immer wieder auch Großprojekte wie jüngst die Erweiterung und Sanierung der Schule finanzieren kann.