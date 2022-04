2 Verzahnungsteile gehören zum Portfolio der Niedereschacher Firma ma-Precision. Foto: Kompetenz Kunststoff

Michael Ahrens ist Inhaber und Geschäftsführer des Niedereschacher Ingenieurbüros "Kompetenzkunststoff", zu dem auch die "ma-Precision" gehört.















Niedereschach - Überaus erfolgreich, aufstrebend und auf Expansionskurs befindlich sucht er händeringend nicht nur Fachpersonal, wie "Sales Manager" für den Vertrieb oder Projektleiter für die Bereiche Werkzeugbau und Kunststofftechnik, sondern auch Auszubildende für kaufmännische Berufe, wie den "Kaufmann im Groß- und Außenhandel". Sein Problem: Kaum jemand bewirbt sich.

Keine Bewerbungen gehen ein

Im Wissen darum, dass es immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu finden, setzt Ahrens, der an der Spitze eines 20-köpfigen Mitarbeiterteams steht, darauf selbst auszubilden und wird immer wieder enttäuscht, weil seit geraumer Zeit so gut wie keine Bewerbungen eingehen. Auf seine jüngst angebotene Ausbildungsstelle zum "Kaufmann im Groß- und Außenhandel" gab es eine einzige Bewerbung. Und dieser Bewerber erschien dann nicht einmal zum vereinbarten Bewerbungsgespräch. Für solch ein Verhalten fehlt dem seit nunmehr 38 Jahren mit Kompetenz und Leidenschaft für die Entwicklung und den Bau von Werkzeugen im Einsatz befindlichen Ahrens jegliches Verständnis.

Er würde sein Wissen rund um die Bereiche Werkzeugbau und Kunststofftechnik sowie die von ihm in diesem Bereich angebotene Projektleitung für Kunden aus ganz Deutschland und dem EU-Raum, das er sich international und dabei 18 Jahre lang in Asien weilend erworben hat, im Rahmen einer Ausbildung gerne an junge, leistungsbereite Menschen weitergeben.

Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 07728/6 44 86 60 an ihn wenden. Unter www.kompetenzkunststoff.de und www.ma-precision.de kann man zudem mehr über die Tätigkeitsfelder von Ahrens und dessen Team erfahren.

Info

Von der Werkzeugkonstruktion über die Herstellung von Erstmustern bis hin zur Serienreife übernimmt Michael Ahrens mit seinem Team und Partnern in Fernost die Verantwortung und komplette Projektierung für die Produkte seiner Kunden und unterstützt diese mit qualifizierter Fachkenntnis, fundiertem Branchenwissen und bewährter Methodik von der Planung bis zur Umsetzung. Die "ma- Kompetenzkunststoff" wurde 2002 mit dem Ansatz der ganzheitlichen Betrachtung der Beschaffung von Werkzeugen in Fernost gegründet. Seit mehr als 18 Jahren werden dabei Werkzeuge im High-End-Bereich projektiert. "Wir projektieren, erstellen und liefern frei Haus Werkzeuge und die dazugehörige Werkzeugtechnologie in den Bereichen Kunststoffspritzguss sowie Druckgießen", so der stets agile und umtriebige Ahrens. Vor einem Jahr hat er zudem die "ma-precision" ins Leben gerufen. Über die wickelt er Sonderanfertigungen von Präzisionskomponenten für Form, Lage und Oberfläche auf höchstem Qualitätsniveau und auch rundgeschliffene Sonderteile ab.