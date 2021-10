4 Die Aktive Mannschaft mit den Fanclubs Blau Passiv und Blau Massiv Foto: AV Hardt

(lh). Neben dem Ringkampfsport hat der AV Hardt auch im Breitensportbereich für Jung und Alt einiges zu bieten. Für die Jüngsten zwischen drei und sechs Jahre wird freitags von 14.30 bis 15.30 Uhr eine Kinderturngruppe angeboten, die von Sabrina Halder und Ursula Zehnder geleitet wird.















Link kopiert

(lh). Neben dem Ringkampfsport hat der AV Hardt auch im Breitensportbereich für Jung und Alt einiges zu bieten. Für die Jüngsten zwischen drei und sechs Jahre wird freitags von 14.30 bis 15.30 Uhr eine Kinderturngruppe angeboten, die von Sabrina Halder und Ursula Zehnder geleitet wird.

Aufgrund der großen Nachfrage werden die Kinder in diesem Jahr in drei Gruppen aufgeteilt, die sich dann wöchentlich abwechseln. Bei Interesse wird deshalb um frühzeitige Anmeldung gebeten. Im Turnen haben die Kinder bei Spielen, tanzen und springen nicht nur jede Menge Spaß, sondern trainieren im Geräteparcours spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten.

Höhepunkte sind die Weihnachtsfeier, die kunterbunte Fasnetsparty und der Abschluss vor den Sommerferien. Wer für die Kinderturngruppe bereits zu alt ist, ist im "Girls­play" herzlich willkommen. Die etwa 20-köpfige Mädchengruppe für Erst- bis Viertklässlerinnen trainiert mittwochs von 15 Uhr bis 16 Uhr unter der Leitung von Birgit Bantle und Martina Flaig. Neben Ball- und Mannschaftsspielen steht Geräteturnen auf dem Trainingsplan.

Viele Höhepunkte im Kalender

Besonders beliebt ist der Spielgeräte-Mitbringtag, an dem jedes Kind ein Spielgerät von zu Hause mit ins Turnen bringen darf.

Weitere Höhepunkte im Jahr sind die Weihnachtsfeier, ein gemeinsames Eisessen und die Aufführung auf dem Hardter Dorffest. Wie kaum ein anderer Ringerverein verfügt der AV Hardt über gleich drei Cheerleader-Gruppen, wodurch die so genannte Frauenquote im Verein deutlich angehoben wird.

Die jüngste Gruppe, "The Little Ones", startet ab sieben Jahre und besteht derzeit aus 15 Mädchen. Trainiert wird mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr unter dem Trainerteam Lilli Knecht, Lea Haberstroh und Annika Kopp. Die Tanzgruppe präsentiert ihre Tänze nicht nur während der Ringersaison vor den Heimkämpfen der zweiten Mannschaft, sondern nimmt auch an Showtanzwettbewerben in der Umgebung teil.

Die mittlere Cheerleader-Gruppe "Smax" studiert Tänze mit Hebefiguren und akrobatischen Elementen ein. Sie zeigt ihr Können während der Ringersaison vor den Heimkämpfen der ersten Mannschaft. Ab und zu kommt noch ein Auftritt an der Fasnet hinzu. Die Gruppe besteht aus zehn Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahre und trainiert freitags von 16 bis 17.30 Uhr. Einmal im Monat nehmen sie Valentina Giamblanco und Victoria Simin unter ihre Fittiche. Auch bei den "Smax" kommt der gesellige Teil nicht zu kurz. Regelmäßig wird gemeinsam gefrühstückt und zusammen gewandert.

Bei den Ältesten geht’s auf der Fasnet zur Sache

Die Gruppe "Jumpin’ the next Generation" ist als Cheerleader- und Showtanzgruppe ab Herbst bis zum Ende der Fasnet regelmäßig unterwegs und präsentiert ihre verschiedenen Tänze nicht nur auf der Ringermatte, sondern auch beim Hardter Oktoberfest, Showtanzabenden und Fasnetsveranstaltungen. Die 15 Frauen zwischen 18 und 30 Jahre trainieren wöchentlich montags, dienstags und freitags von 19 bis 21 Uhr, beziehungsweise von 20 bis 21.30 Uhr. Sie sind fester Bestandteil des zweiten Fanclubs des AV Hardts, "Blau Massiv", und betreiben die allseits beliebte Cheerleader-Bar.

Ohne Altersbeschränkung trainiert die Skigymnastik-Gruppe ab Oktober donnerstags im Gymnastikraum der Arthur-Bantle-Halle von 18 Uhr bis 19 Uhr.

Gemeinsam bereitet sich die Gruppe auf die Wintersaison vor und unternimmt gemeinsame Skiausfahrten, wo jeweils zum Abschluss noch gesellige Stunden in einer Gaststätte verbracht werden. Neuzugänge sind jederzeit willkommen.