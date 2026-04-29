Anzeige: Neumitglied beim GHV Althengstett

1 Das Sportheim Neuhengstett hat neue Betreiber. Foto: Jeanette Tröger Das Sportheim Neuhengstett startet mit neuem Konzept.







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GHV-Vorsitzender Martin Delago konnte die Geschwister Meriam und Danjel Alavi mit ihrer Sportheim-Gaststätte „meriDan Sport & Genuss“ in Neuhengstett als neues Mitglied im Gewerbe- und Handelsverein Althengstett begrüßen. Das Sportheim ist mit neuem Konzept gestartet und bietet unter der Firmierung „meriDan Sport & Genuss“ gutbürgerliche Küche, ergänzt durch American Burger und Fingerfood. Die Betreiber wollen sowohl für die Sportler wie auch für alle anderen Gästen einen Ort zum Wohlfühlen bieten. Meriam leitet den Service, ihr Bruder Danjel verantwortet die Küche. Ab Mai bieten die beiden von Mittwoch bis Freitag einen Mittagstisch zum Spezialpreis mit täglich wechselnden Gerichten an. Ruhetage sind Montag und Dienstag. An Spieltagen der TSV Neuhengstett-Fußballer bewirten die beiden auch die Hütte am Sportplatz, bei gutem Wetter wird für die Sportler und fürs Publikum gegrillt.