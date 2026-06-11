Anzeige: Neueste Trends, Aktionenund beste Partystimmung

Shoppingerlebnis mit verlängerten Öffnungszeiten und Partystimmung, genau das bieten die Glücksmomente in Schömberg.
In den teilnehmenden Geschäften gibt es wieder besondere Aktionen. Und mit jedem Einkauf erhalten die Kunden Glückslose. Das Beste daran: Jedes Los gewinnt. Die Glückspilze können sich über Einkaufsgutscheine bis hin zu Eintrittskarten, zum Beispiel für den Aussichtsturm Himmelsglück, von dem aus man einen atemberaubenden Ausblick auf den Schwarzwald genießen kann, freuen. Die Geschäfte sind bis 19 Uhr, teilweise auch bis 20 Uhr, geöffnet.