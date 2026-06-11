Anzeige: Neueste Trends, Aktionenund beste Partystimmung

In den teilnehmenden Geschäften gibt es wieder besondere Aktionen. Und mit jedem Einkauf erhalten die Kunden Glückslose. Das Beste daran: Jedes Los gewinnt. Die Glückspilze können sich über Einkaufsgutscheine bis hin zu Eintrittskarten, zum Beispiel für den Aussichtsturm Himmelsglück, von dem aus man einen atemberaubenden Ausblick auf den Schwarzwald genießen kann, freuen. Die Geschäfte sind bis 19 Uhr, teilweise auch bis 20 Uhr, geöffnet.

Das Modehaus Bertsch zeigt die aktuellen Modetrends. Bei Blaich gibt es Neuheiten in Sachen Sport, Freizeit und Schuhe. Primavera hat besondere Aktionen. So ist die “Auszeit am Meer“ statt für 15 Euro für 9,99 Euro erhältlich. Der Eintritt ins Solevitarium kostet statt 16 Euro nur 10,99 Euro. Im Angebot ist auch der Eistee. 100 Gramm kosten 1,99 Euro.

Anlässlich des 100 -jährigen Bestehens gibt es im Schuhgeschäft Maisenbacher ab einem Einkauf von 120 Euro eine Eintrittskarte für den Himmelsglück Aussichtsturm. Und beim Kauf von Kinderschuhen erhalten Kunden eine Holzkugel für die Kugelbahn im Kurpark.

Das Hotel Talblick Café Konditorei in der Liebenzeller Straße 25 bietet ein Frühstücksbuffet für 21,80 Euro an.

Musik, Essen und Getränkeauf dem Zilllinger Parkplatz

Ebenfalls zum Konzept der „Glücksmomente in Schömberg“ gehört ein Musikprogramm, das ordentlich für Stimmung sorgt. Bei den kommenden Glücksmomenten rockt die Band Lucky Punch die Bühne ab 19 Uhr auf dem Parkplatz des Malergeschäfts Zillinger in der Liebenzeller Straße 10 . Ob aktuelle Hits oder Kultsongs der letzten Jahrzehnte – Lucky Punch trifft immer den richtigen Ton. Live, energiegeladen und mit ganz viel Spielfreude – das ist Lucky Punch. Die Bewirtung auf dem Platz übernimmt der Musikverein Schömberg ab 18 Uhr.