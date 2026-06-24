Anzeige: Neueste Fahrzeugmodelle für die Landwirtschaft

Die Firma Nonnenmann Landtechnik ist eine von zehn Stationen der „Kuhn Deutschland Futterernte-Tour“.
Mit einer viel beachteten Präsentation für die Landwirte und Lohnunternehmer der Region stellte die Firma Nonnenmann Landtechnik die neuesten Agritechnica-Modelle von den Landtechnikherstellern Deutz-Fahr und Kuhn vor. Im Rahmen der „Kuhn Deutschland Futterernte-Tour“ wurden die Grünland-Anbaugeräte an Traktoren der Marke Deutz-Fahr im praktischen Einsatz gezeigt. Die Firma Nonnenmann Landtechnik ist seit über 50 Jahren Vertragshändler und lizenzierte Werkstatt von Deutz-Fahr-Traktoren.