Anzeige: Neues Gebäude „3S“ bietet in Sulz-Kastell viele Leistungen unter einem Dach

Neues Gebäude „3S“ bietet in Sulz-Kastell viele Leistungen unter einem Dach

1 Glücklich mit dem neuen Arbeitsumfeld. Von links: Sibylle Kinzel, Pflegedienstleiterin bei der Sozialstation und ihre Stellvertreterin Helene Marsall. Foto: /Eric Zerm

In rund 18 Monaten Bauzeit entstand in Kastell ein städtisches Gebäude, in dem Sozialstation, Stadtwerke und Stromversorgung unter einem Dach agieren.









Link kopiert



Das neue Gebäude „3S“ an der Hartensteinstraße in Sulz-Kastell bedeutet für die Arbeitsabläufe der Sozialstation Sulz, der Stadtwerke Sulz und der Stromversorgung GmbH einen Quantensprung. Die Wege sind kurz, alle Räume sind barrierefrei zugänglich, und auch für die Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für den Fuhrpark der Sozialstation gibt es beim Gebäude genügend Flächen in Form von Parkplätzen und Carports.