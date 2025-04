José Lopez und Alex Amaro bringen ab dem 17. April neuen Wind in die Alte Hofbibliothek in Donaueschingen. Die Gäste dürfen sich auf saisonale regionale Küche freuen.

Lange Zeit war es ruhig in der Donaueschinger Haldenstraße in der Alten Hofbibliothek, doch jetzt gibt es mit zwei neuen Geschäftsführern und passionierten Köchen ein neues Gastronomie-Kapitel im Herzen der Donaustadt.

Am Donnerstag, 17. April, ist die Neueröffnung für ihr Restaurant „ALGO MAS“, das von Donnerstag bis Samstag sowohl einen Mittagstisch von 11.30 bis 14 Uhr als auch abends eine Menükarte von 18.30 bis 22 Uhr anbietet.

Was hat die beiden passionierten Gastronomen José Lopez und Alex Amaro dazu bewogen, das renommierte Haus auf fünf Jahre zu pachten? Vieles war für die beiden interessant bei ihrer Zustimmung für die Location: der gute Kontakt zu den Besitzern, das imposante Gebäude und die vielen Möglichkeiten, die sich ihnen in dem dreistöckigen geschichtsträchtigen Haus bieten.

Frischer Wind kommt in die Alte Hofbibliothek. Foto: Wolfgang Limberger

Eine Vielzahl an Veranstaltungen können in den unterschiedlich großen Räumlichkeiten stattfinden, von standesamtlichen Hochzeiten mit anschließender Feier bis zu großen Hochzeiten im oberen Stockwerk, von der Bewirtung bei Geburtstagen, Tagungen und Firmenveranstaltungen bis zu Banketten und geplanten Konzerten im kommenden November; in drei Küchen kann gekocht werden, Amaros Kochschule im Untergeschoss bietet ein Gastroerlebnis für Privatpersonen oder für Gruppen. Der Spaß am Kochen steht dabei im Vordergrund.

Vielfältige Erfahrungen gesammelt

José Lopez und Alex Amaro haben bereits Kocherfahrungen aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Berufsstationen, zu denen die Ausbildung in renommierten Restaurants im In- und Ausland sowie der Catering-Bereich ebenso zählt wie die Betriebsgastronomie.

Die verwendeten Zutaten stammen überwiegend aus der Region. Foto: ALGO MAS

International zu sein ist für sie bei ihren spanisch-kubanischen Wurzeln eine Selbstverständlichkeit, dennoch liegt das Hauptaugenmerk auf saisonaler regionaler Küche, die durch nachhaltiges Ressourcenmanagement überzeugt: Alles soll in der Küche Verwendung finden, „Nose to Tail“ lautet die Maxime im Umgang mit Lebensmitteln.

Sie möchten mit dem Angebot der Jahreszeiten arbeiten und Produkte möglichst aus der Region beziehen.

„ALGO MAS“, also „etwas mehr“ möchten zwei ambitionierte Gastronomen ab Donnerstag anbieten. Vier Vollzeitkräfte und viele Teilzeitkräfte sowie Freunde der beiden bilden ein gutes Netzwerk, das die Gäste in verschiedensten Formen kulinarisch verwöhnen wird.