Das Autohaus Bösinger mit Standorten in St. Georgen und Schramberg-Sulgen arbeitet seit März 2022 mit einem neuen Führungsteam, nachdem das bisherige den Betrieb in Sulgen verlassen hat.















Schramberg-Sulgen - Vom Verkauf über den Service bis hin zur Werkstatt gibt es nun neue Gesichter, die wir vorstellen wollen. Ferid Srdanovic ist Leiter des After-Sales-Managements und neuer Ansprechpartner beim Kundenservice. Unterstützt wird er von seinem Team in der Werkstatt und im Service. Srdanovic ist zudem stellvertretender Filialleiter in Sulgen. Er ist beim Autohaus Bösinger kein Unbekannter. Vor einigen Jahren hatte er als Kraftfahrzeug-Meister bereits die Werkstatt geleitet und hat inzwischen ein Studium in der Fachrichtung Maschinenbau und Mechatronik erfolgreich abgeschlossen.

Um den Vertrieb am Standort Schramberg-Sulgen in der Max-Planck-Straße 5 kümmert sich aktuell Martin Bösinger, der gleichzeitig in der Geschäftsführung mitwirkt.

Autohaus freut sich auf Bewerbungen

Da das Unternehmen an diesem Filial-Standort ständig wächst beabsichtigt es in naher Zukunft einen neuen Verkaufsberater einzustellen, der Martin Bösinger im Vertrieb unterstützt. Aus diesem Grund freut sich das Autohaus auf jede Bewerbung, um gemeinsam durch­zustarten. Seit Februar diesen Jahres hat das Autohaus Bösinger mit seinen beiden Filialen sieben neue Mitarbeiter dazu gewonnen.

Das Autohaus Bösinger bietet potenziellen Kunden und Interessenten die Möglichkeit, sich online über aktuelle Angebote und Neuheiten zu informieren. Ebenso kann direkt mit dem Unternehmen in Kontakt getreten und schnell ein Termin vereinbart werden. Bei Bösinger steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. In freundlicher Atmosphäre in den Verkaufs- und Beratungsräumen werden auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingegangen und passende Lösungen gefunden.