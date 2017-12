Anzeige Neues erfahren und auf dem Laufenden bleiben

Was ist Ihre Aufgabe als Stiftungs- und Seniorenmanager?

Ich informiere unsere Kunden darüber, wie man seine Finanz- und Erbangelegenheiten geregelt an die nächste Generation übergibt. Dazu gehört zum Beispiel, was die Sparkasse leistet, wenn sie als Testamentsvollstreckerin ernannt wird oder bei wem rechtlicher Rat eingeholt werden kann. Außerdem übernehme ich selbst seit vielen Jahren Testamentsvollstreckungen im Namen der Sparkasse und ganz aktuell auch Nachlassabwicklungen für die Erben. Der Anteil älterer Menschen wächst.

Was bedeutet das für die Sparkasse?

Die Lebenswelt von Senioren ist für uns schon lange ein Thema. Im Hinblick darauf wurde meine Stelle als Stiftungs- und Seniorenmanager bereits vor neun Jahren geschaffen. Für Senioren gestalten wir unsere Geschäftsstellen barrierefrei um, damit diese gut zu erreichen sind. Wer sein Haus oder seine Wohnung altersgerecht umbauen möchte, findet bei uns Spezialisten für die Finanzierung. Außerdem helfen unsere Versicherungsexperten dabei, wie man richtig fürs Alter vorsorgt. Generell gilt: Wir nehmen uns Zeit für eine umfassende individuelle Beratung – egal wie alt oder jung der Kunde ist. Viele Kunden begleiten wir ein Leben lang, denn sie haben seit ihrer Kindheit eine enge Bindung an die Sparkasse vor Ort.

Welche Bedeutung hat die Zeitung für die Sparkasse?

Wir sind als regionales Finanzinstitut für die Menschen im Zollernalbkreis tätig, und die regionale Tageszeitung wird hier gemacht und gelesen. Für uns ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags, da sie die Lebenswelt der Menschen widerspiegelt und Teilhabe ermöglicht. Wir nutzen sie, um zu wissen, was in der Region und damit auch in unserem Geschäftsgebiet geschieht und die Menschen umtreibt, denn hier leben ja unsere Kunden und Mitarbeiter.