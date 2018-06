Anzeige Neues Caféparadies am Mühlkanal

Tradition bleibt erhalten. Und wird mit neuem Leben erweckt. Das ist das Konzept des Café Reinhardt in der Schillerstraße.

Gastronomin Elisabeth Schneiderhan steht mit Helga Randecker und Elisabeth Blasies vor dem brandneuem Kaffeeautomaten. Dahinter die goldenen Buchstaben­: "Reinhardt".

Schneiderhan: "Diese Buchstaben hat mein Großvater geschnitzt. Sie hingen an unserem Elternhaus in den Neckarstraße - Uhren und Juwelier Reinhardt. Die standen auf der Bühne, und ich habe sie mir gesichert. Jetzt hier im Café sind sie eine Hommage nicht nur an meinen Großvater, sondern auch an meine Oma. Die war eine gute Geschäftsfrau."