Anzeige: Neues Augenlaserzentrum in Freudenstadt

Das Augenlaserzentrum Anita Lis-Kowalczyk im Facharztzentrum in der Straßburger Straße 57 in Freudenstadt bietet neue Augen Laserbehandlungen an.
Anita Lis-Kowalczyk, erfahrene Fachärztin für Augenheilkunde mit Spezialisierung auf operative Verfahren, bietet im neuen Laserzentrum im Facharztzentrum in der Straßburger Straße 57 in Freudenstadt ab sofort innovative Behandlungsverfahren der refraktiven Chirurgie an. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten zu einem Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen zu verhelfen – und damit zu mehr Freiheit und Lebensqualität.