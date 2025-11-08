Anzeige: Neues Augenlaserzentrum in Freudenstadt

Das Augenlaserzentrum Anita Lis-Kowalczyk im Facharztzentrum in der Straßburger Straße 57 in Freudenstadt bietet neue Augen Laserbehandlungen an.

Anita Lis-Kowalczyk, erfahrene Fachärztin für Augenheilkunde mit Spezialisierung auf operative Verfahren, bietet im neuen Laserzentrum im Facharztzentrum in der Straßburger Straße 57 in Freudenstadt ab sofort innovative Behandlungsverfahren der refraktiven Chirurgie an. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten zu einem Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen zu verhelfen – und damit zu mehr Freiheit und Lebensqualität.

Ohne Brille durchs Leben „Viele Menschen wünschen sich, morgens aufzuwachen und klar zu sehen, ohne auf Sehhilfen angewiesen zu sein. Mit moderner Lasertechnologie können wir diesen Traum heute schonend und präzise erfüllen“, erklärt Anita Lis-Kowalczyk.

Im neuen Augenlaserzentrum Freudenstadt kommt modernste Lasermedizin zum Einsatz, die Fehlsichtigkeiten berührungslos und nahezu schmerzfrei korrigiert. Das Verfahren zeichnet sich durch eine kurze Heilungszeit und eine schnelle Wiedererlangung der Sehschärfe aus. Ein großer Fortschritt für die refraktive Chirurgie.

Leistungen aus einer Hand

Patientinnen und Patienten erhalten im Zentrum alle Leistungen aus einer Hand: von der umfassenden Beratung über die Operation bis hin zur individuellen Nachsorge – in einerpersönlichen, vertrauensvollen Atmosphäre.

Besseres Lebensgefühl

„Uns ist wichtig, nicht nur das Sehvermögen zu verbessern, sondern auch das Lebensgefühl unserer Patientinnen und Patienten“, betont Anita Lis-Kowalczyk. Die Fachärztin weiß: „Wer ohne Brille leben kann, gewinnt oft ein Stück Freiheit zurück.“

Interessierte können in einem kostenlosen Eignungscheck erfahren, ob eine Laserbehandlung für sie geeignet ist. Falls nicht, stehen alternative Verfahren wie die implantierbare Kontaktlinsen (ICL) oder der refraktive Linsenaustausch zur Verfügung.

Weitere Informationen und Terminvereinbarungen sind unter www.augenlaser-freudenstadt.de möglich.