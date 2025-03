Anzeige: Neueröffnung „Zum Ast“

Er hat es schon wieder getan: Stéphane Bursac hat am vergangenen Montag die Neueröffnung eines Gasthauses gefeiert – das Ganze an seinem 83. Geburtstag. Es ist keine Neueröffnung im eigentlichen Sinne, denn der Gastronom ist mit dem „Ast“ aus der Breisgaustraße 7 in Mietersheim in die Obermatten 4 umgezogen. Direkt gegenüber vom Haupteingang des Mosolf-Geländes und neben einer Spielothek. Das Angebot, die Räumlichkeiten in den Obermatten zu beziehen, hatte Bursac vom Schützenverein Mietersheim bekommen und gerne angenommen.

Der Grund: Viele seiner Stammgäste hatten am alten Standort, in dem das Lokal ganze 36 Jahre untergebracht war, aufgrund der Parkplatz-Situation regelmäßig Strafzettel bekommen. Für Bursac Grund genug – wieder einmal – etwas neues zu beginnen.

Wer den alten „Ast“ kannte, wird sich beim Betreten des Gebäudes in den Obermatten 4 die Augen reiben: Das neue Gasthaus wirkt wesentlich einladender. Bursac hat viel Geld in die Hand genommen, um die Räumlichkeiten von Grund auf zu erneuern zu lassen – vom frischen Anstrich über brandneue Möbel bis hin zu modernen sanitären Anlagen.

Im neuen „Ast“ stehen zwei große Bereiche mit eigenen Eingängen zur Verfügung, die von großzügigen Fensterfronten erhellt werden. Der etwa 80 Quadratmeter große Hauptraum bietet rund 60 Gästen Platz, dazu kommen 14 Sitzmöglichkeiten an der schönen Bar, die der Lahrer Schreiner Philipp Langenbach und sein Team für Bursac gefertigt haben. Dort finden sich zudem eine Dartscheibe, ein großer TV-Bildschirm für Sky- sowie DAZN-Sportübertragungen sowie zwei Spielautomaten.

Stéphane Bursac ist stolz auf das abwechslungsreiche Unterhaltungsangebot im „Ast“. Foto: Kroll

Im 120 Quadratmeter großen Nebenraum, dem klimatisierten Nichtraucherbereich, finden die Gäste weitere knapp 80 Plätze vor. Dort sorgen ein Billardtisch sowie ein noch größerer Fernseher für beste Unterhaltung. Die zwei Dartscheiben, die hier an der Wand hängen stehen künftig regelmäßig für das Training von Dart-Mannschaften bereit.

Auch der Außenbereich hat viel zu bieten: Auf der Terrasse können etwa 50 Personen das schöne Wetter genießen. Dazu kommt eine geräumige Fläche, die bestuhlt und für größere Veranstaltungen wie Public Viewing genutzt werden kann.

Gereicht werden unter anderem frisch gezapftes Bier von Rothaus und Maisel sowie Gengenbacher Wein, die anderen Getränke kommen vom Getränkehandel Kloos. Wenn alles angelaufen ist – Bursac ist noch auf der Suche nach zwei weiteren Servicekräften – werden Speisen wie Baguette, Currywurst, Flammenkuchen oder Schnitzel mit Pommes serviert.

„Das abwechslungsreiche Angebot in meinem neuen Gasthaus ist einzigartig in Lahr“, ist sich Bursac sicher. Er freut sich schon darauf, in Zukunft Gäste aller Altersklassen willkommen zu heißen und ihnen im „Ast“ täglich – einen Ruhetag gibt es nicht – ab 10 Uhr ein echtes Erlebnis bieten zu dürfen.

Riesige Erfahrung im Gastronomiebereich

Und Bursac weiß, wie man Gäste glücklich macht, ist der Gastronom aus Leidenschaft doch seit 56 Jahren in seiner Branche tätig und hat sich längst einen Ruf weit über die Grenzen Lahrs hinaus erarbeitet.

Los ging es im Jahr 1969, als Bursac Willi Weber, den ehemaligen Manager von Michael Schuhmacher, kennenlernte und mit ihm die „Tenne Bar“ in Lahr eröffnete. 1973 folgten der „Scotch Club“ und das „Tiffany“. Zwei Jahre später ging es nach Freiburg, wo Bursac die Diskothek „La Boêmo“ in Betrieb nahm. Die nächsten Stationen waren das 1976 eröffnete „Chimo“ und die gerade älteren Lahrern bekannte „Disco 77“ mit angeschlossenem Steakhaus (später „Nachtwerk“). Percy Sledge, Joy Flemming, Jürgen Drews und The Lords traten dort auf. Zudem veranstaltete Bursac unterhaltsame Abende für die Behinderten der Lahrer Werkstätten.

Auf das „77“ folgten das Bistro im „Prinzen“ und der „Kings Club“, bevor Bursac 1984 in Altdorf das Tanzcafé Flügel baute. Ein Jahr später übernahm er den „Western Saloon“ in Allmannsweier, um dann 1989 Wirt vom »Grünen Baum“ in Mietersheim zu werden, der inzwischen „Ast“ heißt und in den Obermatten in frischem Glanz erstrahlt.

Stéphane Bursac ist optimistisch: „Solange ich gesund bleibe, mache ich weiter!“ Seine treuen Gäste werden es ihm danken.