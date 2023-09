„TanzLeben“ ist ab Montag, 11. September, in der „Hansahalle“ untergebracht – dem Gebäude, in dem auch das Musikum residiert. Die neuen Räumlichkeiten bieten viele tolle Möglichkeiten. Gefeiert wird der Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. September.

Gerade einmal ein gutes Jahr ist es her, da eröffnete Lea Johanna Gruenwald ihre Tanzschule „TanzLeben“ in der Gartenstraße in Sulz. Von Beginn an lautete das Motto: „Ein Leben – viele Tänze“, wobei die Tänze für die unterschiedlichen Lebensabschnitte stehen. Denn im „TanzLeben“ kommt wirklich jede Generation auf ihre Kosten.

Gute Resonanz sorgte für Kapazitätsprobleme

Das ganzheitliche Konzept mit Baby- und Kleinkindkursen, Kinder- und Jugendtänzen, Erwachsenen- und Seniorenballett, Schwangerschaftsfitness, Rückbildungskursen nach der Geburt sowie dem an mehreren Tagen geöffneten Spielcafé stieß auf so gute Resonanz, dass zunächst mehr Personal und inzwischen auch deutlich mehr Platz benötigt wurde. „Schon Anfang des Jahres war die Überlegung da, etwas Größeres zu suchen“,, verrät Gruenwald. „Wir wollten auf alle Fälle Wartelisten vermeiden.“

In einem Gespräch mit dem Inhaber der „Hansahalle“ – dem Gebäude, in dem auch das Musikum untergebracht ist – wurde klar, dass dieser auf der Suche nach einem Mieter im kulturellen Bereich war. Schnell war Einigung erzielt, Gruenwald und ihr mittlerweile vergrößertes Team konnten dem Umzug vorbereiten. „Die Kombination aus Tanz und Musik in einem Gebäude passt einfach perfekt“, ist sich die zertifizierte Trainerin sicher. Für kommendes Jahr seien sogar schon gemeinsame Projekte mit dem Musikum geplant.

Lea Johanna Gruenwald (Mitte) und ihr Team – beim Fototermin waren leider nicht alle Mitarbeiterinnen vor Ort – blicken voller Vorfreude auf die Neueröffnung von „TanzLeben“. Foto: Kroll

Zur Verfügung stehen ab Montag, 11. September – dann beginnen die Kurse – zwei größere Säle und mehrere kleinere Räume. Die neue Heimat eröffnet viele Möglichkeiten. So können jetzt mehrere Kurse parallel stattfinden. Ein weiteres Beispiel: die „Mitguckscheibe“, durch welche Eltern ihrem Nachwuchs beim Tanzen zuschauen können. Die Kinder können ihre Eltern hingegen nicht sehen und sich so voll und ganz auf das Training fokussieren. Die wesentlich höheren Decken ermöglichen außerdem Übungen im Bereich Akrobatik, die in Sulz nicht ausführbar gewesen wären.

Team besteht ab sofort aus neun Expertinnen

Mit der Neueröffnung wächst auch das Team. Ab sofort sind neun Expertinnen für die Gäste von „TanzLeben“ da – jede ist auf bestimmte Bereiche spezialisiert und bringt dafür die jeweils erforderlichen Qualifikationen mit. Auch das Programm wurde deutlich erweitert, insbesondere in den Bereichen Fitness und Aufbaukursen nach einer Schwangerschaft. Ebenso neu sind diverse Tanzbeginnerkurse, Hip-Hop-Kurse sowie Musical Dance.

Was viele Eltern sicher freuen wird: Das Spielcafé wird es weiterhin geben. Besser noch: Ab kommenden Montag ist es unter der Woche an jedem Tag von 9.30 bis 12.30 sowie im kleineren Stil von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. So wissen Eltern ihre Kinder während der Kurse jederzeit wohlbehütet. „Als dreifache Mutter weiß ich, wie stressig es sein kann, alles unter einen Hut zu bekommen“, erzählt Gruenwald. Das Betreuungsproblem sei auf diese Weise optimal gelöst.

Das beliebte Spielcafé wird in der „Hansahalle“ unter der Woche an jedem Tag geöffnet sein. Foto: Kroll

Eine weitere Neuerung: In Kooperation mit dem Max-Planck- sowie dem Clara Schumann-Gymnasium wird bei „TanzLeben“ ab sofort eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. Denn: „Gerade Schülerinnen und Schüler, die abends zu uns ins Training kommen, haben oft wenig Zeit. So können sie die Stunden zwischen Schule und Training sinnvoll nutzen“, weiß Gruenwald.

Der Umzug in das neue Domizil wird natürlich gebührend gefeiert. Am Sonntag, 10. September, laden Lea Johanna Gruenwald und ihr Team von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. In lockeren Gesprächen erfahren die Besucher so alles Wissenswerte zu „TanzLeben“ und können bei Interesse gerne unverbindliche Schnupperkurse vereinbaren.

Tag der offenen Tür lockt mit buntem Programm

Auch für Unterhaltung und das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein: Die jüngeren Besucher dürfen sich auf eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie den Ballonkünstler freuen, während die Eltern mit einem Gläschen Sekt anstoßen und leckere Häppchen genießen dürfen. Ein Höhepunkt versprechen die Tanzaufführungen von jungen Talenten zwischen sieben und 18 Jahren zu werden.

Lea Johanna Gruenwald ist bereits voller Vorfreude auf den Neuanfang: „Unser ganzheitliches Konzept ist das Herz von TanzLeben“. Endlich haben wir die Kapazitäten, es noch höher schlagen zu lassen.“