Besucher sind am Freitag und Samstag, 14. und 15. März, in die Alfredstraße 59 in Freudenstadt eingeladen.

In mehr als 35 Jahren ist die Firma Süd-West-Kachelofenbau mit Hauptsitz in Achern stetig gewachsen und hat viel Erfahrung rund ums Thema Ofenbau gesammelt.

Der Ofen- und Luftheizungsbaumeister Florian Heigele beschäftigt in seinem Unternehmen aktuell 18 Mitarbeiter, darunter sieben Kachelofenbauer, sowie einen Auszubildenden zum Ofen- und Luftheizungsbauer.

Nach der Filiale in Offenburg ist zum 1. März nun auch eine weitere in der Alfredstraße 59 in Freudenstadt in den ehemaligen Räumen von Burkhardt Kachelofenbau hinzu gekommen. Geleitet wird sie von Sven Huber, ebenfalls Ofen- und Luftheizungsbaumeister.

70 Quadratmeter große Ausstellungsfläche

Wer sich in dem 70 Quadratmeter großen Ausstellungsraum in Ruhe umsehen möchte, der hat gleich an zwei Tagen der offenen Tür ausreichend Gelegenheit dazu. Am Freitag und Samstag, 14. und 15. März, hat die neue Filiale jeweils von 9 bis 18 Uhr für alle Interessierten geöffnet, die zu einem Rundgang eingeladen sind und Getränke sowie leckere Grillspezialitäten genießen können. An beiden Tagen warten außerdem besondere Eröffnungsangebote auf die Besucher.

Große Auswahl von modern bis hin zu traditionell

Das Unternehmen Süd-West-Kachelofenbau verbindet modernste Technik mit traditioneller Handwerkskunst und verwirklicht allen den Traum vom perfekten Ofen. Der Kunde findet hier eine große Auswahl an Öfen – von modern bis traditionell, allesamt in verschiedenen Formen und Farben und aus unterschiedlichen Materialien.

Neben Kachel- und Kaminöfen sowie Pelletöfen, Kleinspeicheröfen und Grundöfen gibt es hier aber auch Gas- und Heizkamine. Außerdem werden Edelstahlschornsteine und Outdoorküchen angeboten.

Auf eine umfassende Beratung wird bei Süd-West-Kachelofenbau besonderen Wert gelegt. Auf Wunsch gibt es diese auch beim Kunden direkt vor Ort. Das Unternehmen übernimmt danach die komplette Planung, die, je nach Objekt, auf Wunsch auch individuell ganz nach Kundenwunsch erfolgt.

Nach Beratung, Vermessung, Planung und Entwurf erfolgen schließlich auch die Lieferung und der Einbau durch die erfahrenen Mitarbeiter des Unternehmens, das im Anschluss auch den Kundendienst übernimmt.