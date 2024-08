Anzeige: Neueröffnung Kita Schlosshüpfer

Zwei Gruppen – eine für Kleinkinder ab dem Alter von einem Jahr sowie eine altersgemischte – können nun in das runderneuerte Gebäude in der Christina-Obergföll-Straße einziehen. Damit hat die Stadt in den vergangenen zwei Jahren etwa 60 neue Betreuungsplätze geschaffen. „Den Gesamtbedarf an Kinderbetreuungsplätzen für Mahlberg und Orschweier sehe ich mit der Übergabe der Schlosshüpfer für die nächsten Jahre gedeckt“, sagte Bürgermeister Dietmar Benz unlängst vor dem Gemeinderat.

Wie in anderen Kommunen auch, so klaffte noch vor wenigen Jahren auch in Mahlberg eine gewaltige Lücke zwischen dem Bedarf an Betreuungsplätzen und dem Angebot in den beiden Einrichtungen St. Anna in Mahlberg und St. Josef in Orschweier, beide in Trägerschaft der katholischen Kirche. Insbesondere die Nachfrage für den Bereich der Kinder unter drei Jahren explodierte. Die Stadt reagierte. „Wir lassen die Eltern nicht im Regen stehen. Wir werden in neue Angebote investieren und den Druck aus dem Kessel nehmen“, erklärte Benz im Frühjahr 2023.

Naturkindergarten war der erste Schritt

Einen ersten Schritt hatte die Stadt damals schon getan. Auf dem ehemaligen Minigolfgelände in der Möslegass war ein Naturkindergarten eingerichtet worden. Die Stadt war dort mit dem Verein „Vielfalt für Kinder“ als Trägerin eine Kooperation eingegangen und hatte 20 Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren geschaffen. Nicht genug, wie die neue Kindergartenbedarfsplanung ergab. Besonders die Nachfrage nach Plätzen für Kinder unter drei Jahren stieg weiter. Verwaltung und Gemeinderat gingen in Klausur. Das Ergebnis: Ein Zwei-Stufen-Plan. Mit dem Kauf eines zweiten Hobbitwagens für den Naturkindergarten soll die Basis für die Erweiterung um eine altersgemischte Gruppe mit 20 Plätzen für Kinder ab zwei Jahren geschaffen werden. Der Wagen, so der aktuelle Stand, soll im Herbst geliefert werden.

Der zweite große Wurf gelang dann mit dem Kauf des ehemaligen Clubhauses der TuS Mahlberg und dem Umbau sowie der Umnutzung des Gebäudes in die Kindertagesstätte Schlosshüpfer. Über mehrere Jahre war das Gebäude als Jugendzentrum (JuZe) genutzt worden. Im September 2023 war das JuZe dann aber aufgegeben worden, weil Leiter Hartmut Müller in Ruhestand ging und seine Nachfolge nicht geregelt war.

Das Architekturbüro Keienburg, das erst vor wenigen Monaten von Mahlberg nach Ettenheim umgezogen war, entwarf schließlich die Umbaupläne in enger Abstimmung mit dem Verein „Vielfalt für Kinder“, der sich bereit erklärte, neben dem Naturkindergarten auch die Betriebsträgerschaft für die Schlosshüpfer zu übernehmen. Die Kosten für den Umbau liegen bei etwa einer Dreiviertelmillion Euro.

Mit einem Tag der offenen Tür am 2. August ab 18 Uhr unmittelbar nach der feierlichen Eröffnung durch Bürgermeister Dietmar Benz und Marko Kaldewey, Geschäftsführer von „Vielfalt für Kinder gemeinnützige GmbH“ , will sich die Kita Schlosshüpfer der Öffentlichkeit vorstellen.