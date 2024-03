Die Betreuungskräfte der Hygge Betreuung Ortenau sind voller Leidenschaft für bedürftige Menschen in Lahr und Umgebung da. Der Pflege- und Betreuungsdienst punktet mit einem breiten Dienstleistungsportfolio – und arbeitet nicht im Minutentakt.

Die Hygge Betreuung Ortenau ist ein pflege- und krankenkassenzugelassener Pflege- und Betreuungsdienst und seit dem 1. Januar dieses Jahres offiziell am Start.

Das Hauptaugenmerk gilt der stundenweisen Unterstützung von Menschen im eigenen Zuhause. Das Hygge-Team versorgt nicht nur klassischerweise Seniorinnen und Senioren, sondern auch jüngere Menschen mit Behinderung und hilft ihnen somit im Alltag.

Lesen Sie auch

Zu den Hauptleistungen der Hygge Betreuung Ortenau zählen:

-Alltagsbegleitung

-Haushaltshilfe

-Demenzbetreuung

-Begleitungen außer Haus (Arztfahrten, Einkaufen gehen, Theaterbesuche, usw.)

-Unterstützung bei der Grundpflege

-Frisch Kochen, Mahlzeiten Zubereitung vor Ort.

-Nachtbetreuungen

-Beratungseinsätze nach §37.3 SGB XI für die Pflegekasse

-Kurzfristige Übernahme von Pflege und Haushaltsunterstützung nach einem Krankenhausaufenthalt, nach Erkrankung oder zur Überbrückung bis zur Reha (hier muss allerdings eine Verordnung durch das Krankenhaus oder den behandelnden Arzt vorliegen).

-Verhinderungspflege, beispielsweise bei einem Urlaubsaufenthalt des pflegenden Angehörigen.

Alle Möglichkeiten bei der Abrechnung von Leistungen

All diese Leistungen können mit der Pflege- und Krankenkasse abgerechnet werden, sofern ein Pflegegrad oder eine Verordnung vorliegt. Selbstverständlich können die Leistungen auch privat abgerechnet werden.

Einer der wichtigsten Punkte ist der Faktor ZEIT. Denn die Hygge-Mitarbeiter erbringen ihre Leistungen nicht im Minutentakt – stattdessen nehmen die Einsätze in aller Regel durchschnittlich zwei Stunden in Anspruch. Dies kann täglich sein oder auch beispielsweise zweimal pro Woche à drei Stunden. Hier werden also flexible Zeitmodelle angeboten.

Anspruch von Hygge Betreuung Ortenau ist es, dass die Kundinnen und Kunden eine feste Betreuungskraft zugewiesen bekommen und diese lediglich im Krankheits- oder Urlaubsfalle vertreten wird.

Die Betreuungskräfte werden durch interne Schulungen optimal auf den Arbeitsalltag vorbereitet – auf diese Weise wird beste Qualität der Dienstleistungen vor Ort gesichert. Alle Kräfte sind aus der Region und kommen aus der Ortenau. Die Zentrale befindet sich im alten Rothändle-Areal im Industriehof 6.

Geschäftsführer Patrick Schreiber selbst ist ein Kind der Pflege seine Ausbildung zur Pflegefachkraft schloss er im Jahr 2007 ab. Durch Weiterbildungen und Studiengängen qualifizierte er sich für die leitende Position. Im Bereich der stundenweisen Betreuung von Menschen im eigenen Zuhause bewegt er sich seit 2015.

Vor seiner Entscheidung, mit der Hygge Betreuung Ortenau an den Start zu gehen, war er als Geschäftsführer und Bereichsleiter Pflege für einen großen Konzern tätig und hat mehrere Pflegedienste überregional betreut. Der Entschluss zur Veränderung kam, als sein Sohn geboren wurde – bei der Hygge Betreuung bekommt er Arbeit und Familie sehr gut unter einen Hut. Als gebürtiger Lahrer war es ihm zudem wichtig, dass sich der Hauptbürositz in seiner Heimatstadt befindet. Hier bot sich das ehemalige Rothändle-Areal optimal an. Denn welcher Lahrer und auch Ortenauer kennt die Rothändle nicht?!